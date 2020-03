La Fondation Roger Federer a raté les subventions 2020 de Starbucks

Même si la Fondation Roger Federer a reçu une subvention d’origine de la Fondation Starbucks en 2019, l’organisation caritative de la marque de café n’a pas inscrit l’association Swiss Maestro parmi les lauréats du tour d’horizon 2020.

L’initiative philanthropique de Starbucks a démarré en 2018, lors de la Journée internationale de la femme. Les subventions sont offertes pour atteindre l’objectif d’autonomiser 250 000 femmes et filles dans les communautés d’origine d’ici 2025. «La stratégie pluriannuelle de la Fondation Starbucks favorisera le leadership et les opportunités d’autonomisation économique des femmes et des familles dans les communautés de producteurs de café, de thé et de cacao», déclare Starbucks .com.

La campagne de la compagnie de café n’a pas pris trop de temps avant de porter ses fruits. Selon Starbucks, leurs efforts ont déjà fait une différence dans la vie de plus de 66 000 femmes grâce à des programmes sur le leadership des femmes, l’accès au financement et des maisons saines dans les communautés productrices de café et de thé en Afrique, en Asie et en Amérique latine. par Ethical Marketing News.

Les fondations qui ont été accordées lors de la sélection de cette année étaient: Days for Girls, Girl Rising, Grounds for Health, ICAFE, Malala Fund, Mercy Corps et Village Enterprise. Le total des subventions offertes en 2019 et 2020 s’élève à 5 millions de dollars.

Cependant, la Fondation Roger Federer est impliquée dans de nombreux autres projets et compte de nombreux supporters dans le monde. En fait, il y a tout juste un mois, il a collecté 3,5 millions de dollars pour aider les enfants africains défavorisés. «Quelle nuit inoubliable.

Nous avons collecté plus de trois millions et demi de dollars américains pour les enfants vulnérables de la région, atteint un record du monde avec plus de 51 945 spectateurs lors d’un match de tennis et nous sommes tellement amusés sur le court. Merci, Rafa pour un excellent match, à Bill et Trevor pour être sortis de leurs zones de confort, et surtout, merci, Afrique du Sud, et merci Cape Town, pour tout votre soutien écrasant et pour avoir fait une différence pour ceux qui en ont le plus besoin ». a déclaré Roger Federer après les matchs d’exhibition.