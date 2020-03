La Fondation Roger Federer ne parvient pas à obtenir une subvention de Starbucks malgré des travaux novateurs

Roger Federer a utilisé son argent et son capital social pour aider ceux qui sont moins privilégiés que lui. Depuis des années, la star suisse réalise ses ambitions philanthropiques à travers la Fondation Roger Federer. L’organisation a récemment conclu un événement très réussi en Afrique du Sud qui a permis de recueillir 3,5 millions de dollars pour l’éducation des enfants sud-africains défavorisés.

Malgré ses efforts considérables, l’organisation n’a pas été répertoriée parmi les récipiendaires des subventions accordées par la fondation Starbucks pour 2020. Fait intéressant, l’organisation de Federer avait été aidée par Starbucks en 2019.

Comment l’initiative de Starbucks et la philanthropie de Federer sont-elles liées? Découvrons-le.

Quels sont les liens entre la Fondation Starbucks et la Fondation Roger Federer?

Le domaine d’activité de ces deux organisations est le même: aider le continent africain. En fait, le géant du café a lancé sa noble initiative lors de la Journée internationale de la femme en 2018. Des subventions ont été offertes pour autonomiser 250 000 femmes et filles dans les communautés d’origine d’ici 2025.

En tant qu’entreprise de café, Starbucks réalise le bilan d’une tasse de café sur les communautés de producteurs de cacao ravagées. En fait, l’industrie est l’une des plus exploitantes du marché. C’est pourquoi sa stratégie pluriannuelle était de promouvoir l’émancipation économique et le leadership de ces groupes.

Les résultats sont déjà connus du monde entier. Plus de 66 000 femmes ont déjà vu un changement radical dans leur vie. Cela comprend l’accès au financement, au leadership et à des maisons saines.

Même si la fondation de Federer a été ignorée, ce sont elles qui ont obtenu la subvention en 2020 – Days for Girls, Girl Rising, Grounds for Health, ICAFE, fonds Malala, Mercy Corps et Village Enterprise. Un total de 5 millions de dollars a été remis sous forme de subventions au cours des années 2019 et 2020 aux bienfaiteurs.

Cependant, la Fondation Roger Federer a fait son propre travail révolutionnaire. Lors d’un événement extraordinaire, l’organisation a collecté un montant considérable en Afrique du Sud. Il a également réuni des stars comme Roger Federer et Rafael Nadal.

Tant que les philanthropes travaillent à ce niveau, l’avenir du monde semble être entre de bonnes mains.