La formation avec Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic est toujours belle

Le Portugais Federico Gaio, classé n ° 130 au monde, dit qu’il a eu une grande expérience en jouant avec les Big Three – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – dans la pratique mais préfère le style de la légende suisse Federer le plus.

Selon le site LiveTennis, Gaio a commenté: “J’ai pu jouer à l’entraînement contre les trois – Federer, Nadal et Djokovic. De grandes émotions, importantes pour grandir en tant que joueur. Jouer avec trois légendes est toujours beau, même si j’aime le tennis un peu plus semblable à celui de Roger Federer. “

Gaio, 28 ans, affirme que son prochain objectif est de percer dans le Top 100 du classement mondial. “L’objectif sur lequel je me concentre est de pouvoir entrer dans le Top 100 du classement mondial. Je pense que c’est le premier objectif de la plupart des joueurs.

Je ne suis même pas si loin en termes de classement ». Voici quelques-uns des autres commentaires de son interview – Plans de carrière après le tennis – Le tennis me donne beaucoup. Je suis aussi le monde de la mode et de l’art, j’ai quelques idées qui se fondent dans ma tête, mais pour l’instant j’essaye de donner le meilleur de moi-même au tennis.

Tennis en Italie – C’est un moment rose chez les hommes. Fognini et Berettini sont proches du top 10 mondial. Et puis il y en a d’autres du plus haut niveau. Match le plus mémorable – Certainement celui du premier tour de l’US Open 2018.

Je me suis retrouvé face au Belge David Goffin, qui était le numéro 8 mondial. Je suis entré sur le terrain vraiment tendu, j’avais peur de me faire battre. En fin de compte, je l’ai joué en perdant 6-2 6-4 7-6. Dans le troisième set, j’avais aussi deux points de consigne en faveur de moi.

Tournoi préféré à gagner – The Internazionali di Roma. Au Foro Italico, il règne une atmosphère particulière. Un autre tournoi que j’aime beaucoup est celui d’Acapulco, au bord de la mer, dans un cadre fabuleux.