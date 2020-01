La formidable histoire de vaincre Schwartzman

La vie n’est pas sinon un chemin marqué par les adversités et les revers où ce qui définit chacun, c’est comment les dessiner et les quitter. Un magnifique exemple de positivisme et de grandir face à l’adversité est l’Argentine Diego Schwartzman. Largement connu pour son tennis plein de ténacité et d’adhérence, celui de Buenos Aires a raconté tout ce qui a dû se passer dans son enfance et sa jeunesse pour finir par devenir un joueur de tennis professionnel. Une leçon de vie, de ténacité, de surmonter celle du «Peque», qui n’est que si grand.

Schwartzman décrit pour le site Web de l’ATP son histoire personnelle particulière et compliquée, où, comme il le dit bien, être court était le moindre de ses problèmes. “J’ai eu moins de problèmes que de mesurer 10 centimètres de moins que tout le monde. Beaucoup de gens me posent des questions sur ma taille et je le leur dis. Lorsque j’entre sur un terrain, je ne pense pas à ma taille ni à la taille de mon adversaire. différence oui, mais qu’en est-il? Peut-être qu’avec 15 centimètres de plus je sortirais mieux et frapperais avec plus de puissance. Mais ma taille ne changera pas, je ne me réveillerai pas en étant Karlovic ou Isner “, raconte l’Argentin, qui présente la petite épopée Ça a été sa vie. “J’ai de nombreuses raisons pour lesquelles je ne serais pas devenu un joueur de tennis professionnel, et aucun d’eux n’a à voir avec ma taille.”

L’enfance de Diego promettait d’être celle d’un enfant avec toutes les installations du monde, mais elle est devenue très différente dans laquelle vous deviez vous battre et beaucoup pour obtenir ce que vous vouliez. Ces difficultés taillaient son caractère acharné que nous connaissons aujourd’hui sur un court de tennis. “Avant la naissance de ma famille, ils ont construit une très belle vie en Amérique du Sud. Ils ont fait beaucoup d’argent avec une entreprise de vêtements et de bijoux. Leur vie était incroyable avec des maisons, des voitures et des vacances. Les choses ont changé après ma naissance. Ma famille l’a perdue.” après avoir réduit les importations de l’Argentine dans les années 90. Tout est allé de mal en pis depuis que mon père a dépensé plus d’argent en essayant d’acquérir les produits à l’extérieur du pays. Nous nous sommes retrouvés sans luxe, seulement nous en tant que famille, devant gagner notre vie comme nous le pouvions “, explique l’Argentine.

“Parce que nous n’avions pas beaucoup d’argent, commencer à jouer au tennis a été plus difficile”, explique Diego. “J’ai joué au tennis autant que je le pouvais. J’ai joué avec une raquette pour adultes même quand j’étais petite, je n’ai jamais aimé les petites raquettes. J’ai commencé par le football mais j’ai aussi fini par jouer au tennis. Au fil du temps, j’ai réalisé que dans le tennis tout dépendait de l’un, pas des autres », souligne Schwartzman. “Tout dépendait de l’effort que j’y mettais et j’aimais être récompensé pour l’effort que je faisais. De plus, il valait mieux jouer au tennis qu’au football”, reconnaît-il.

Les saules de la carrière argentine étaient en marche. “Mon père nous a menti lorsque nous nous sommes rendus à des tournois, promettant que nous aurions la télévision, un ordinateur, Internet et d’autres installations. Ce n’était pas comme ça plus tard. C’était ce que nous pouvions nous permettre”, se souvient Diego. “Nous avons fait ce qui était entre nos mains pour pouvoir voyager vers des tournois. Nous avons même vendu des bracelets, nous avons même concouru pour voir qui en vendait plus, c’était amusant même si avec le temps cela ne semble plus tellement. À l’âge de 13 ans, j’ai commencé à voyager seul les tournois en Equateur ou au Venezuela et j’ai pleuré sur les avions manquant à ma famille “, raconte l’Argentin qui pose également le problème latent et évident de sa stature. “À cet âge, on m’a également dit que je ne dépasserais pas 1,70 m. J’étais bien sûr dévasté, bien que mes parents ne m’aient pas laissé couler”, se souvient-il.

“À 15-16 ans, j’ai commencé à m’entourer d’une équipe qui pouvait m’aider pour les voyages et les tournois. À partir de ce moment, tout a été plus facile pour moi”, explique l’Argentin qui, bien qu’il n’ait pas eu une brillante carrière junior, a fini par se diriger vers le top 50 du classement et enfin dans le top 20 où il est désormais installé.

Le «Peque» se souvient également de l’expérience de ses ancêtres juifs et des énormes difficultés qu’ils ont dû traverser. “Tout ce que j’ai vécu est pâle avant ce que mes ancêtres ont dû vivre. J’ai des racines juives et mon arrière-grand-père du côté de la mère a été emmené dans un camp de concentration en Pologne. L’un des wagons qui les transportait a été décroché et leur a permis de s’évader, y compris mon arrière-grand-père, sans être découvert. Puis, en bateau, il a amené sa famille en Argentine. Ils ne parlaient pas espagnol, mais hébreu. Il leur était difficile de s’adapter. Ils l’ont compris “, raconte Diego, qui apporte une belle clôture à cette histoire.

“Je me considère comme une personne chanceuse. Je ne suis pas le seul à avoir fait face à l’adversité. Vous devez essayer de faire en sorte que les mauvais moments ne vous découragent pas et les utiliser comme motivation pour vous aider à transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bien. Je n’ai jamais pensé que ma carrière J’arriverais ici, peu importe si vous croyez en vous-même, peu importe si vous mesurez 1,70 m Si j’ai pu aller loin, vous pouvez aussi, donner tout ce que vous avez et un jour vous pouvez aussi réaliser vos rêves, peu importe votre taille “conclut le plus grand” Peque “connu.

