La formule de tennis de Roger Federer pourrait-elle être à nouveau n ° 1?

C’est à partir de la distance en tant que joueur plus jeune que Roger Federer est devenu le premier qui reste dans le top 10 depuis près de 900 semaines. La vitesse et l’endurance étaient alors le plan de match. Les années ont rattrapé l’homme suisse et une progression régulière et une vie de tournée abrégée ont travaillé pour son bien et celui de sa famille.

Il a littéralement proposé cette recette entre les années et les blessures qui ont servi Federer. L’Open d’Australie a été une aubaine formidable pour tous les joueurs et Federer n’est pas venu à Melbourne avec beaucoup de matchs sur sa raquette.

Il en est conscient. Lors d’une conférence de presse, il admet que “je n’ai pas joué de matchs appropriés. Je ne suis pas de ceux-là”. La bonne chose est qu’il a remporté son premier tour contre Steve Johnson, un ancien n °

1 joueuse de tennis collégiale qui est passée à l’ATP avec 4 titres en simple et 1 en double. Il peut jouer à un jeu audacieux, ce qui rend difficile pour de nombreux joueurs de démanteler ses stratégies. Federer a cependant avoué que “j’étais heureux d’avoir pu gérer ces premiers tours … Cela peut être très délicat … Vous pouvez jouer un top 20 au premier tour et c’est là que ça devient difficile.

Mais en jouant à Johnson, le Suisse a joué avec confiance et a déclaré que “tout ce que je faisais me semblait avoir le jeu sous contrôle.” Roger Federer sait que c’est la meilleure partie, mais prendre et se concentrer sur les choses tour par tour est la philosophie de Federer.

“J’avais le jeu sous contrôle mais ce ne serait peut-être pas le cas au prochain tour …” Mais avec les décennies que le Suisse a joué, il a appris à composer avec toutes sortes de joueurs en disant que “j’ai créé un jeu qui m’a permis de gérer peut-être toutes sortes d’adversaires classés en dehors du top 30. “

Il a une formule définie pour tout gérer. L’idée d’amener son jeu à un autre niveau plus élevé, pourrait ne pas être pour Federer qui devrait jouer plus et dans un court laps de temps. Il sait que son corps ne tiendra pas sur cette punition.

Il a insisté sur quelques points de réussite, même si un joueur est plus âgé. “Habituez-vous à la pression. Restez calme et sachez quand enregistrer un point de rupture … apprenez vite et comprenez ce qu’on vous a dit.” Le style de jeu de Roger Federer et le nombre de matchs et de tournois qu’il joue sont désormais plus conservateurs.

Il a une famille de 6 personnes à prendre en considération et sait que jouer une tonne de matchs serait trop épuisant, il est donc sélectif pour obtenir un bon résultat. “Au bout du compte, l’éthique du travail à l’école n’a rien de mal à cela …”, dit-il. Il a également ajouté que “apprendre de ses erreurs est la clé”.