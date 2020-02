La foule est prête pour Roger Federer et Rafael Nadal!

À un peu plus d’une heure du très attendu défi caritatif entre Roger Federer et Rafael Nadal pour le Match pour l’Afrique 6. Pendant ce temps, la foule au Stade de Cape Twon attend l’entrée des deux grands champions, qui joueront afin de récolter des fonds pour les projets de la Fondation Roger Federer pour soutenir l’éducation des enfants africains.

La prédiction d’un nouveau record de foule pour un match de tennis pourrait dépasser celle établie par la performance entre Federer et Zverev à Mexico devant plus de 42 000 personnes.

tout est prêt pour l’un des événements les plus attendus du mois de février.