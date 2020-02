“La foule soutient Roger Federer et Rafael Nadal, mais je ne suis pas détesté”

Novak Djokovic a remporté 17 titres du Grand Chelem (troisième de tous les temps derrière Roger Federer 20 et Rafael Nadal 19), remportant huit Open d’Australie (record absolu), cinq Wimbledon, trois US Open et un Roland Garros. Il a triomphé à cinq reprises (dont quatre d’affilée, record absolu) en finale de l’ATP à la fin de l’année.

Lors de la Coupe ATP 2020, Djokovic a aidé la Serbie à remporter son premier titre en marquant six victoires, dont des victoires contre Medvedev en demi-finale et Nadal en finale. À l’Open d’Australie 2020, il a vaincu son rival de longue date Roger Federer en deux sets en route vers la finale où il a battu le triple finaliste du Grand Chelem Dominic Thiem en cinq sets.

Il s’agit de la 8e victoire de Djokovic à l’Open d’Australie, ce qui en fait le premier joueur masculin de l’ère Open à remporter des titres du Grand Chelem en trois décennies différentes. Pour sa 17e victoire au Grand Chelem, il a reçu 2,5 millions d’euros en prix.

Dans une vaste conférence de presse, le Serbe a évoqué le fait que lorsqu’il joue Roger Federer ou Rafael Nadal, la majorité de la foule soutient son adversaire: «Beaucoup de choses ont été écrites sur la façon dont je ne suis pas aimé. Mon impression personnelle est que j’ai beaucoup de soutien et de sympathie pour moi.

Quand je joue Federer ou Nadal, la foule les soutient mais cela ne veut pas dire que je suis détesté et que je devrais retourner l’ensemble du public serbe contre le monde. Je n’aime pas ces histoires «La Serbie contre le monde.

Parfois, je suis distrait, j’ai des explosions, est-ce la foule, l’arbitre, le vent, etc. J’avoue cela et je n’en suis pas fier, mais je suis un être humain qui fait des erreurs et j’essaie de devenir meilleur chaque jour “.