La gagnante de Melbourne, Sofia Kenin, se classe parmi les 10 premières. Ashleigh Barty reste non. 1

Le premier événement majeur de la saison est derrière nous, provoquant de nombreux changements dans le top 10 du WTA Tour d’élite, comme toujours sur la scène de tennis la plus importante avec 2000 points à gagner. La star à domicile Ashleigh Barty a perdu en deux sets serrés contre Sofia Kenin, prolongeant la sécheresse des joueurs australiens à l’Open d’Australie mais gagnant suffisamment de points pour rester en tête des rivales et continuer son règne WTA.

Dans l’autre demi-finale, la championne de Wimbledon Simona Halep a perdu contre Garbine Muguruza après une autre bataille serrée, gagnant 780 points et gagnant une place sur la liste pour devenir le numéro un mondial. 2 de plus devant Karolina Pliskova qui a perdu de nombreux points suite à la défaite au troisième tour.

La Tchèque est désormais classée troisième, avec une solide avance sur Elina Svitolina qui est passée de la cinquième à la quatrième malgré une sortie anticipée à Melbourne. Belinda Bencic, une autre star du top 10 qui n’a pas pu passer le troisième obstacle, a terminé la campagne bien plus tôt qu’elle ne le pensait, mais en fait toujours assez pour se retrouver dans le top 5 pour la première fois de sa carrière.

Bianca Andreescu a dû sauter l’Open d’Australie, perdant un petit nombre de points et restant sixième, moins de 200 points devant la nouvelle championne de l’Open d’Australie et non mondiale. 7 Sofia Kenin. L’Américaine de 21 ans est devenue la plus jeune championne de Melbourne depuis 2008 et aussi la plus jeune Américaine à avoir décroché le top 10 depuis Serena Williams en 1999, restant sur la bonne voie qu’elle s’était fixée en 2019 et espérant devenir le numéro un mondial.

1 le reste de l’année. Sofia a obtenu huit places sur la liste après avoir remporté ces 2000 points, devançant Kiki Bertens qui a également sauté deux rivales pour s’installer à la huitième place après la défaite au quatrième tour face à Garbine Muguruza.

Serena Williams est toujours classée neuvième, à près de 300 points d’avance sur la championne de l’an dernier, Naomi Osaka, qui a perdu contre Cori Gauff au troisième tour, perdant six positions sur la liste pour rester à peine dans le top 10 devant Petra Kvitova qui a dû quitter la compagnie d’élite après la défaite en quart de finale contre Ashleigh Barty.

Madison Keys, Aryna Sabalenka, Johanna Konta et Petra Martic ont toutes perdu une place face à Sofia Kenin, restant juste devant le finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza qui est de retour dans le top 20 pour la première fois depuis juin de l’année dernière.

Cori Guaff, âgée de 15 ans, n’est qu’à quelques points du top 50 après avoir joué au quatrième tour lors des débuts de l’Open d’Australie, progressant régulièrement dans la liste malgré toutes les restrictions et le calendrier réduit. Classements WTA