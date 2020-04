La génération magique du tennis marocain

Croyez-le ou non, il fut un temps où Le maroc feutre ferveur absolue pour le tennis. Autour de la seconde moitié des années 1990 et au début des années 2000, une petite nation nord-africaine (le continent avec la moindre tradition de tennis) avait trois épées établies dans les nobles positions du classement ATP. Younes El Aynaoui, Hicham Arazi et Karim Alami ils ont donné de la force au Maroc, ils ont été les stars d’un sport qui commençait à émouvoir les masses et les principales revendications du tournoi ATP qui s’y jouait.

A cette époque, il a été joué dans Maison Blanche, ces dernières années Marrakech. Ce qui n’a pas changé, c’est le patriotisme des fans, impatients de voir leurs stars tenter de remporter le titre. Le plus connu est probablement Younes El Aynaoui, un gars charismatique avec un jeu équilibré qui est venu occuper le top-15 du classement mondial. Vainqueur de 5 titres ATP, le meilleur joueur du pays africain a gagné sa place sur la base de 18 ans sur le circuit, coïncidant l’année de ses débuts avec celle du tournoi marocain sur le circuit (tous deux commencés en 1990). Casablanca, en fait, a servi à Younes de rampe de lancement, comme il l’admet dans une conversation avec ATP:

“J’ai toujours aimé jouer à Casablanca. L’un des meilleurs souvenirs que j’ai est celui où j’avais 400 ou 500 ans dans le monde et ils m’ont invité à jouer là-bas. J’ai battu Thomas muster sur l’une des pistes extérieures. Il n’y a rien de mieux que de jouer à domicile, ça a toujours été une semaine spéciale pour moi. “L’une des premières grandes victoires d’El Aynaoui a eu lieu en 1992; cependant, le Marocain n’a obtenu ses meilleurs résultats qu’au début de la décennie de la En 2000, près de trente, comme beaucoup d’autres joueurs de tennis, il avait besoin d’atteindre la maturité mentale pour que son tennis décolle enfin, ce qu’il explique en prenant l’exemple de la première finale qu’il a perdue à domicile.

“Lors de la finale de 1993, j’ai perdu contre Guillermo Pérez Roldán. J’étais très nerveux et c’est quelque chose qui m’est toujours arrivé; je peux le dire maintenant, a beaucoup souffert dans les grands matchs, en finale. Mais j’ai fait un grand bond vers la fin de ma carrière. Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’organiser, m’entourer des bonnes personnes: un entraîneur physique, un physio et ma famille qui ont voyagé avec moi. Ces années ont été une récompense pour tout ce qu’il avait lutté depuis qu’il avait 16 ou 17 ans. “C’était en 1999 quand Younes a obtenu son premier titre professionnel à Amsterdam, mais les gens se souviendront probablement de lui pour un autre épisode de sa longue carrière.

Cela s’est produit dans 2003, avec un El Aynaoui avec un certain bagage dans l’élite. Puis il a atteint les quarts de finale de Open d’Australie, son meilleur résultat en Grand Chelem, et devant lui était un jeune homme Andy Roddick. Ce duel a fini par devenir le jeu avec le cinquième set le plus long de l’histoire du tennis (jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Isner-Mahut). C’était épique, l’un de ces thrillers nocturnes à Melbourne qui ont tous deux accroché. Un duel de pouvoir contre pouvoir dans lequel, cependant, la pièce de monnaie a donné une croix à Younes. Roddick a emmené le chat à l’eau en 21-19 et n’a pas permis à El Aynaoui d’atteindre ses premières demi-finales du Grand Chelem. Bien sûr, un an plus tôt, le Marocain avait retiré un de ses ongles pointus: gagner à domicile. Après avoir battu Guillermo Cañas en finale, avec plus de 7 000 spectateurs dans les tribunes, le tennisman de Rabat était le deuxième prophète de son pays.

Car oui, El Aynaoui (qui a terminé sa carrière décoré de la Médaille d’or, honneur maximum pour un marocain, prononcé par le roi Mohamed VI) n’était pas le seul endroit qui a ravi son public. Des années auparavant, un petit gaucher d’une technique exquise avait déjà remporté le titre à Casablanca. Hicham Arazi était numéro 56 mondial lorsqu’il a quitté le championnat à domicile pour la première fois. La finale de 1997, contre Franco Squillari, abrite toujours une place privilégiée au cœur de ce qui est aujourd’hui le Réalisateur du tournoi. “C’était une semaine magique, incroyable. Il y avait beaucoup de gens à l’extérieur du stade qui attendaient pour entrer, il n’y avait pas de place. Quand j’ai gagné le match avec un droit gagnant, j’ai envoyé un bisou au paradis. J’avais 23 ans, c’était le début de ma carrière, mais je J’ai été soulagé, car le plus difficile est de pouvoir clore un match, juste au moment où il y a plus de pression. ”

Cette victoire n’était pas seulement un tournant dans la carrière de Hicham; également dans le soutien que les gens ont commencé à donner au tennis. Passe-temps consolidé pour le sport dans une nation passionnée par la leur. “Quand j’ai gagné ce match, les gens sont devenus fous. Ils m’ont reconnu dans la rue, ce soir-là, j’ai fini par faire la fête avec mes amis. J’avais des sentiments mitigés, parce que j’étais connu, mais ils pensaient que je n’étais pas assez bon pour remporter le titre. Ce titre Cela a tout changé et depuis lors, le soutien des Marocains n’a pas cessé. Jusqu’à aujourd’hui, en fait, à la mémoire de Younes, Karim (Alami) et de moi-même. Ils se souviennent encore de lui. “

Arazi n’a plus jamais conquis un titre ATP, mais il a eu le temps de faire l’histoire, devenant le premier et le seul marocain à atteindre un fin d’un master. Il a perdu contre Gustavo Kuerten (Monte-Carlo 2001), mais c’est une semaine que le talentueux gaucher n’oubliera jamais. Maintenant, Hachim aide son peuple à partir du poste de directeur du seul tournoi ATP joué en Afrique. “Être directeur de tournoi est formidable. Lorsque vous jouez, vous ne réalisez pas le travail du directeur de tournoi et de son équipe. Le tennis est un sport individuel, où vous devez avoir un esprit égoïste. Un joueur de tennis doit profiter du temps, car il vole par et vous avez de la chance de voyager à travers le monde. Quand j’ai pris ma retraite, j’ai commencé à penser à ma chance. Cette semaine à Casablanca a été magique. “

Nos deux protagonistes, ainsi que Karim Alami (qui n’a pas pu conquérir le titre à domicile, mais a atteint la finale en 1994), ont simultanément atteint le top 30 ATP. C’était une période magique du tennis marocain qui s’y accroche, dans un moment désertique quand il s’agit de grandes stars. Même comme ça, la mémoire de ces trois mousquetaires restera toujours dans la mémoire.

