La gestion des médias sociaux est devenue très importante pour les jeunes joueurs

Thierry Tulasne, l’entraîneur du champion junior de l’Open d’Australie Harold Mayot, dit qu’il travaille avec le jeune sur la gestion de l’utilisation des smartphones et des médias sociaux et trouve cela très important dans son travail. S’adressant à L’Equipe, Tulasne a déclaré: “C’est un sujet fondamental.

Avec Harold (Mayot), cela fait partie de mon travail de formation et de conseil pour lui apprendre à maîtriser cela. C’est celui qui sera le mieux conseillé et le mieux organisé qui en souffrira le moins ou l’utilisera de manière positive. On en parle depuis trois mois, mais c’est extrêmement difficile pour lui.

C’est quelque chose de complètement addictif. Cette nouvelle génération est coincée sur leur téléphone. Il a du mal à rester concentré pendant longtemps et cela se voit sur le terrain. Ils zappent toujours. Cela n’aide pas non plus à rester concentré lorsque nous débriefons.

Après cinq ou dix minutes, je vois les yeux de Harold disparaître. L’application qui mesure le temps passé au téléphone lui montre que c’est huit, neuf heures par jour! Harold m’a dit que le but de sa vie était d’avoir un compte certifié sur Instagram.

Il l’a dit en riant, mais c’est toujours révélateur, cela résume l’état d’esprit de cette jeune génération. “L’ancien n ° 10 mondial continue en disant que la jeune génération est très sujette aux retours négatifs qui abondent sur des médias sociaux.

“Il faut vraiment maîtriser l’outil et c’est très compliqué. Les jeunes voient combien la moindre victoire suscite beaucoup d’adulation et la moindre défaite en détestation par des insultes ou des menaces de parieurs. Même si Harold ne joue à Futures que depuis six mois , il est souvent insulté.

Cela fait déjà partie de sa vie quotidienne. Ce n’est pas positif. Ce sont de très jeunes, pas faciles à manipuler, sensibles, au bord du rasoir, ils ont du stress, ils voyagent tout le temps. Tout touche Harold, il a accès aux commentaires de chacun.

C’est impossible à gérer quand on est sensible, jeune. Nous voulons être aimés, ne pas être insultés, nous voulons que les gens croient en nous. “Tulasne dit que la meilleure solution possible est d’avoir quelqu’un d’autre pour s’occuper des comptes des réseaux sociaux d’un payeur dès le plus jeune âge, plutôt que de gérer son compte personnellement et dit que c’est ce qu’ils ont également prévu pour Mayot.

Mayot a participé à l’Open 13 ATP cette semaine et a été battu par les Français Gilles Simon en deux sets au premier tour. Il est actuellement classé n ° 1 au classement junior de l’ITF et meilleur n ° 509 de sa carrière au classement ATP.