La Grande-Bretagne nomme la Fed Cup Squad

La Grande-Bretagne a nommé son équipe pour le match de qualification à la Fed Cup qui aura lieu la semaine prochaine en Slovaquie. La joueuse britannique la mieux classée, Johanna Konta, qui souffre d’une blessure chronique au genou depuis plusieurs mois, ne participera pas à la compétition cette année afin de réduire sa charge de travail car elle souhaite se concentrer sur les tournées régulières et les Jeux Olympiques de Tokyo.

Katie Boulter n’a pas non plus été nommée pour la cravate alors qu’elle se remet d’une fracture de stress au dos, selon The Telegraph. L’équipe sera dirigée par Heather Watson et Harriet Dart qui seront rejointes par Naiktha Bains, 22 ans, Katie Swan, 20 ans et Emma Radacanu, 17 ans.

L’égalité aura lieu à l’AXA Arena NTC, en Slovaquie. Naiktha Bains, Katie Swan et Emma Raducanu complètent l’équipe. La capitaine britannique Anne Keothavong a fait cette annonce lundi, qui a déclaré: “Nous avons de jeunes joueurs très excitants dans notre équipe qui sont ravis de faire partie de cette équipe et je suis certain que je serai à la hauteur de la grande occasion”.

L’équipe gagnante se rendra à la semaine inaugurale de la finale à Budapest, à partir du 14 avril, tandis que les perdants devront passer par un match de relégation pour conserver leur position dans le Groupe mondial. L’ancienne meilleure joueuse de Slovaquie, Dominika Cibulkova, ancienne n ° 4 mondiale, a pris sa retraite en novembre. Leur équipe comprendra probablement le numéro 60 mondial Viktoria Kuzmova, Jana Cepelova et Kristina Kucova.