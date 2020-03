La grande inconnue du classement figé

Il n’y a eu aucune déclaration officielle d’aucune sorte par le ATP si les semaines pendant lesquelles le classement reste gelé, jusqu’à la reprise de l’activité concurrentielle, seront comptées comme semaines au numéro 1 pour Novak Djokovic. Et il y a une bataille pour être le joueur qui est resté le plus longtemps au sommet du classement mondial. Avec la mise à jour faite par l’ATP le lundi 16 mars, a été ajoutée une semaine de plus à la masse salariale de Novak dans ce domaine, qui en compte déjà 282. S’ils étaient comptés, les Balkans ajouteraient 12 semaines au sommet du classement mondial, avec 294. Cela valait la peine d’être surmonté Pete Sampras et se rapprocher de 310 pouces Roger Federer. Il faudra être vigilant pour vérifier si ce compteur grossit lundi prochain ou non.

