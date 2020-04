La grande unité du monde du tennis me fait rire un peu

Le joueur de tennis français Richard Gasquet dit que le prétendu front uni dans le monde du tennis le fait rire. Le joueur français parlait au quotidien français L’Equipe de la situation actuelle dans le monde du tennis.

Avec la crise actuelle, on a parlé de plus d’unité entre les organismes de tennis tels que les tournées ITF, ATP et WTA. Lorsque la Fédération française de tennis a déplacé son tournoi en septembre, il y a eu un tollé énorme car elle n’avait pas consulté les autres instances du tennis.

Gasquet dit: «Il y a tellement de conflits d’intérêts de toutes parts que ça ne me choque pas plus que ça (sur le choix de la date de Roland-Garros). Il est compréhensible d’essayer de sauver Roland Garros. Après l’incident, il y a toujours une faute.

Je ne dis pas que c’est bien de le faire comme ça sans en parler à personne. Mais honnêtement, s’il n’y avait pas eu ce tournoi, il en aurait été un autre … C’est facile de critiquer Roland mais tout le monde aurait fait de même.

La grande unité du tennis mondial me fait un peu rire. Cela n’a jamais existé. Il n’y a que de belles enceintes pour le croire. Nous les joueurs, les tournois du Grand Chelem, les directeurs de tournois, les agents … Si nous devons trouver une crise similaire pour trouver une solution .. “

Gasquet, 33 ans, ancien joueur du Top 10, a remporté un total de 15 titres en simple sur le circuit ATP. Sa meilleure performance en Grand Chelem a notamment atteint les demi-finales des championnats de Wimbledon 2007 et 2015 et les demi-finales de l’US Open 2013.

Il a remporté le titre du Grand Chelem en double mixte à l’Open de France 2004, avec sa compatriote française Tatiana Golovin, ainsi que la médaille de bronze olympique en double masculin en 2012 avec Julien Benneteau. Il est actuellement classé n ° 50 au monde.