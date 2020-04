La jeunesse de Boris Becker sera transformée en film

Un film sur les débuts du triple champion de Wimbledon Boris Becker est en préparation, selon The Bild. Un porte-parole du diffuseur RTL a confirmé à BILD qu’un film sur la vie de Becker est en cours. Le film est susceptible de se concentrer sur la première partie de sa vie, et non sur sa vie ultérieure, et il n’est pas certain de savoir qui jouerait le héros du tennis dans le film.

Le film est produit par Michael Souvignier, “Les castings pour le rôle principal ont été reportés, la planification a été interrompue. Nous voulions à l’origine décider qui jouait Boris Becker en mai. Mais cela prendra encore un certain temps.

Nous espérons tous que la situation va bientôt changer. “Souvignier est un producteur et directeur de production, connu pour Mack the Knife – Brecht’s Threepenny Film (2018).

Becker est un ancien n ° 1 mondial et a remporté Wimbledon à l’âge de 17 ans – ce qui en fait une icône en Allemagne et un héros sportif à travers le monde. Il a remporté six titres majeurs de sa carrière – dont trois Wimbledons, deux Open d’Australie et un Open des États-Unis.

Il a également remporté cinq championnats de fin d’année, 13 titres de Masters Series et une médaille d’or olympique en double. En 1989, il a été élu Joueur de l’année par l’ATP et l’ITF. Becker a eu du mal avec son succès et sa renommée, et a eu une vie personnelle mouvementée.

Ces derniers temps, il a été commentateur pour le tennis sur plusieurs réseaux et a également entraîné Novak Djokovic, n ° 1 mondial, pendant trois ans.