La joueuse de tennis australienne Renee McBryde parle des incendies de forêt à Wollongong

Le monde du tennis est venu au premier plan pour aider à lever des fonds pour la crise des feux de brousse en Australie, mais un joueur de tennis a été personnellement touché par la crise en Australie. Renee McBryde joue au tennis universitaire pour l’équipe de tennis féminine Texas A&M aux États-Unis, mais dit qu’elle est originaire de Wollongong, en Australie, où les incendies ont eu un grand impact.

Se est allée dans sa ville natale en décembre pour rendre visite à sa famille et jouer à un tournoi de tennis, mais plusieurs jours du tournoi ont dû être annulés en raison de la fumée des incendies. S’adressant à The Eagle, McBryde a déclaré: «Je sais que ma famille est en sécurité.

Tous mes amis et tout sont en sécurité, mais c’est bouleversant de voir les nouvelles. J’ai des amis qui me disaient: “Je ne pouvais même pas sortir sur le terrain aujourd’hui juste parce que je ne pouvais pas respirer.” Les incendies en Australie ont touché plusieurs personnes – avec 27 vies en vie et environ un demi-milliard d’animaux. tué dans les incendies.

De nombreux joueurs ont demandé que l’Australian Open soit retardé en raison de préoccupations liées aux incendies, mais les officiels de l’Open d’Australie ont jusqu’à présent déclaré qu’il n’était pas prévu de retarder le tournoi et qu’ils mettraient en place des règles pour garantir que la santé des joueurs ne soit pas affecté par la fumée liée aux incendies une fois le tournoi lancé.

McBryde est au Texas depuis 2018 en raison de Jordan Szabo, l’Australien du personnel de l’entraîneur-chef Mark Weaver. Avant de signer avec le Texas, McBryde était classée 39e parmi les Australiens sur le circuit WTA. À son plus haut niveau, elle a été classée n ° 945 au classement WTA en simple en février 2018.