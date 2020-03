La joueuse de tennis, sans salaire au milieu de la pandémie

Une crise comme celle-ci n’affecte pas tous les athlètes de la même manière. De la différenciation entre les sports collectifs et individuels, aux particularités que chaque discipline garde avec les autres, le tennis est celui qui ne gagne qu’en jouant, surtout au-delà du top 25, où les accords de parrainage ne sont pas si importants et où seul le concours rapporte des montants économiques, une situation que l’Ukrainien a récemment rappelée Stakhovsky ou l’entraîneur de Paula Badosa, Xavi Budó.

L’Ukrainien a évoqué une situation qui n’est peut-être pas prise en compte et qui ne dispose pas de mécanismes au sein du circuit pour garantir un revenu minimum dans des cas aussi exceptionnels. “C’est une situation très difficile pour le circuit et surtout pour les joueurs. Comme nous le savons tous, la plupart des joueurs de tennis vivent de semaine en semaine ou de mois en mois, en termes de revenus et de dépenses. Ce qu’ils gagnent, ils reviennent. investir dans le tennis. Ce sont donc des semaines très difficiles pour le tennis et il y a encore des mois très difficiles pour le circuit lui-même. “

Quelque chose dont Xavier Budó s’est également souvenu et souligné sur son compte Twitter:

Je suis pleinement conscient qu’il existe des millions de situations plus graves dans le monde que celles causées par le coronavirus dans le sport.

Cela dit, quelle est la différence entre les sports avec des contrats garantis ou les sports que si vous ne gagnez pas ou ne participez pas à la compétition, vous ne gagnez pas d’euro en ce moment

– Xavier Budó Bartumeu (@XavierBudo) 24 mars 2020

Des circuits ou des fédérations, les joueurs réclament une assurance qui peut permettre aux joueurs une certaine entrée pendant que la compétition est retardée, comme le souligne Sergei. “Combien d’argent peut être dépensé pour aider les joueurs, car nous ne savons pas encore combien de temps cela prendra: deux mois, trois mois, nous jouerons cette saison ou nous ne jouerons pas. Dieu merci, j’ai une réservation. Je fais partie de ce système depuis longtemps, Je crois vraiment aux gens qui y travaillent, qu’ils trouveront une solution et que les joueurs pourront continuer leur carrière, que chacun obtiendra le soutien dont il a besoin. “

