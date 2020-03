La légende du tennis Billie Jean King dit qu’elle rejettera les critiques de Margaret Court

La légende du tennis Billie Jean King a déclaré qu’elle cesserait de demander que le nom de Margaret Court soit retiré de l’Australian Open Arena, qui porte le nom de la légende australienne, mais ajoute qu’elle aimerait que Court change sa position sur la communauté LGBT.

S’adressant au New York Daily News, King a commenté: «Elle est fâchée contre moi, car elle ne veut pas que je dise que son nom devrait être supprimé. Et je l’apprécie. Je vais probablement arrêter. (Mais elle devrait être) plus aimante ».

King, qui a récemment obtenu une figurine de poupée Barbie en son honneur, a également déclaré qu’elle n’aurait pas rejoint ses collègues légendes du tennis Martina Navratilova et John McEnroe lors de leur protestation sur le terrain à l’Open d’Australie le mois dernier lorsque les deux ont brandi une pancarte qui disait: Evonne Goolagong Arena – demande que l’arène soit renommée Goolagong.

King dit: “Quand quelqu’un a son nom sur quelque chose, vous devez être vraiment hospitalier, et je pense que Margaret ne fait pas ça.” Le roi de 73 ans a également été honoré de la même manière que Court – en 2006, l’Association de tennis des États-Unis a donné son nom à l’ensemble de ses installations du National Tennis Center dans le Queens.

Court a remporté 24 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière – le plus grand nombre de joueurs en simple de l’histoire du tennis – et est maintenant devenue pasteur. Elle a exprimé très clairement son point de vue sur la communauté LGBT qui n’a pas bien plu auprès de plusieurs fans de tennis et de ceux qui sont en faveur de l’égalité et des droits des homosexuels.