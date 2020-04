La liste de L’Equipe des personnes les plus influentes du tennis

Le prestigieux journal français L’Equipe Il a eu le temps pendant la quarantaine de donner une évaluation du paysage actuel du tennis. En l’absence d’action sur les pistes, la publication française a décidé de concevoir sa propre liste des 20 personnes les plus influentes ou les plus importantes du monde du tennis. Et, certainement, il y a des inclusions plus qu’intéressantes.

La liste est menée, de façon prévisible, Roger Federer. Il y a peu de choses à dire sur le Suisse, avec des millions d’euros en poche grâce à des contrats astronomiques, avec le statut que lui accordent ces 20 Grands Chelems, l’inclusion du tournoi que son entreprise gère dans le calendrier mondial (Coupe Laver) et une personnalité qui continue de transcender le monde du tennis à 38 ans. On pourrait dire que la personne la plus proche de la Suisse en termes d’héritage et d’honneurs, mais sur le circuit féminin, est en deuxième position: Serena Williams, qui surclasse les autres membres du Big-3 pour se placer derrière le Suisse.

Précisément, les deux autres grands du tennis masculin occupent les postes d’honneur suivants, bien qu’avec une curieuse caractéristique: Novak Djokovic est devant Rafa Nadal et fermez le top-3. Sa position de numéro un mondial et sa présence en tant que Président du Players CouncilBeaucoup plus impliqués dans les décisions internes de l’ATP, ils pourraient donner à Novak cette troisième place selon les raisons de L’Equipe.

À partir de ces quatre grands noms de la raquette, la liste commence à devenir plus abstraite et des personnalités qui se rencontrent, pourrait-on dire, apparaissent “derrière le rideau”. Directeurs, présidents de fédérations et même une section spéciale pour les agents. En cinquième place, Craig tileyet ce n’est pas quelque chose d’étrange. L’ombre de l’Australien sur le circuit est assez longue: il est président de Tennis Australie, qui à son tour a des liens commerciaux avec l’ATP (rappelez-vous que le différend de l’ATP Cup se produit sur un terrain australien pour une raison) et avec la Laver Cup, dans la célébration de laquelle la présidence est très impliquée. Les conflits d’intérêts possibles sont un sujet à part, mais leur influence sur le déroulement du circuit est indéniable et le hisse à la cinquième place. Juste derrière est Billie Jean King, qui gagne ce poste sur ses propres mérites en raison de son succès sportif et aussi hors des pistes (l’une des plus grandes militantes pour l’égalité et protagoniste de la célèbre bataille des sexes). Septièmement, cette curieuse section que L’Equipe définit comme «les agents». Le conglomérat de personnes avec des fonctions de relations publiques qui, parfois, prennent le destin de nombreux joueurs de tennis.

Pour compléter le top-10 De la liste française, nous avons les dirigeants de trois entités qui gouvernent le monde du tennis. Andrea Gaudenzi, président de l’ATP; Steve Simon, PDG de la WTA, et Stacey Allaster, PDG de la section tennis professionnelle de l’USTA et de l’Us Open (et qui a été pendant six ans le directeur exécutif de la WTA).

Désormais, les positions 10 à 20 présentent plus que des surprises intéressantes. Seuls deux joueurs actifs complètent le top 20: Andy Murray et Noah Rubin. L’inclusion de ce dernier dans la position numéro 20 montre l’influence que sa plateforme, Derrière la raquette, a acquis dans le monde entier; Il n’est peut-être pas le joueur de tennis qui génère le plus de profits ou gagne le plus, mais il a réussi à rassembler de nombreux joueurs dans un espace pour partager des aspects qui ont été négligés à de nombreuses reprises. Les entraîneurs actuels comme Patrick Mouratoglou ou Darren Cahill gagnent également leur place parmi les meilleurs. Voici la liste définitive de L’Equipe:

1 – Roger Federer

2 – Serena Williams

3 – Novak Djokovic

4 – Rafael Nadal

5 – Craig Tiley

6 – Billie Jean King

7 – Les agents

8 – Andrea Gaudenzi

9 – Steve Simon

10 – Stacey Allaster

11 – Sally Bolton (PDG de Wimbledon)

12 – Arnaud Boetsch (ancien joueur de tennis et directeur de la communication Rolex)

13 – Bernard Giudicelli (président de la FFT)

14 – Andy Murray

15 – Patrick Mouratoglou

16 – Darren Cahill

17 – John McEnroe

18 – Larry Ellison

19 – Ion Tiriac

20 – Noah Rubin

.