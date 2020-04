La liste de L’Equipe, en tête de Roger Federer

Demandez aux non-amateurs de tennis ce qu’ils savent de notre sport et vous entendrez probablement un nom au-dessus de toute autre chose: Roger Federer. Avec plus de 20 ans passés sur le circuit ATP – et la plupart de ses sommets – le Suisse de 38 ans mérite sans doute la première place de la liste de L’Equipe des personnes qui comptent le plus dans le tennis mondial.

Federer est suivi par Serena Williams – qui n’est qu’à un titre du Grand Chelem d’être le détenteur de la plupart des records majeurs de la WTA – et Novak Djokovic – non seulement championne du Grand Chelem à 17 reprises mais également présidente du Conseil des joueurs de l’ATP.

Viennent ensuite Rafael Nadal – 12 fois champion d’Open de France – et Craig Tiley, PDG de Tennis Australia. Billie Jean King – l’un des neuf premiers membres de la WTA et héroïne de la bataille des sexes – est sixième sur la liste, juste avant «la [players’] agents”.

Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, et son équivalent WTA, Steve Simon, occupent les huitième et neuvième rangs. Au bas du Top 10 se trouve Stacey Allaster – directrice générale du tennis professionnel à l’USTA et ancienne PDG et présidente de la WTA – et à la 11e place se trouve Sally Bolton, la toute première femme PDG de Wimbledon.

A la 12ème place: Arnaud Boetsch, ancien joueur professionnel et désormais Directeur Communication et Image de Rolex, l’un des principaux sponsors du monde du tennis. Vient ensuite Bernard Giudicelli – président de la Fédération française de tennis – puis Andy Murray – médaillé d’or en titre et triple champion du Grand Chelem.

Aux 15e et 16e places figurent deux entraîneurs: Patrick Mouratoglou – qui entraîne Serena Williams et Cori Gauff parmi d’autres joueurs – puis Darren Cahill – que Simona Halep peut remercier pour bon nombre de ses succès. John McEnroe avec ses talents de voleur et sept titres du Grand Chelem occupent le 17e rang, suivi par le propriétaire d’Indian Well Masters, Larry Ellison.

Célébrité sportive et homme d’affaires particuliers – sans oublier son titre de directeur de l’Open de Madrid – Ion Tiriac vient ensuite, juste devant l’homme qui est peut-être la plus grande surprise de la liste: Noah Rubin, l’Américain qui a sensibilisé le monde entier à ce qui se cache derrière la surface des professionnels le tennis avec son projet Behind the Racket.

Le joueur de 24 ans n’est peut-être pas le joueur actif le mieux classé ni celui avec le plus grand nombre de records, mais ses actions ont offert à ses collègues joueurs une plate-forme où s’exprimer librement et raconter leur histoire de luttes avant le succès. Telle est la liste de L’Equipe des personnes les plus influentes du monde du tennis.