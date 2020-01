La longévité de Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic sera manquée

Andrea Gaudenzi est le nouveau président de l’ATP Tour et alors que de nombreux fans et experts s’inquiètent de l’état du tennis masculin après la retraite des Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), l’italien lui-même ne semble pas très inquiet. que le tennis est un excellent produit et que le sport finira par créer de nouvelles stars à l’avenir.

Dans une interview accordée au site Web de l’ATP Tour, Gaudenzi, qui a pris ses fonctions de président le 1er janvier 2020, a déclaré: “Honnêtement, je pense que le jeu de tennis est un excellent produit, donc finalement les événements et le sport créeront de nouveaux étoiles.

Leur longévité est cependant incroyable et, bien sûr, ils nous manqueront chaque fois qu’ils décideront de prendre leur retraite. Si vous regardez en arrière, le sport a toujours généré des rivalités incroyables – lorsque je jouais dans les années de Pete Sampras et Andre Agassi dans les années 90, et avant c’était Boris Becker, Stefan Edberg, etc.

Quand j’ai arrêté de jouer au tennis, je me suis dit: “Personne ne gagnera jamais plus de 14 tournois comme Sampras et ça va être très difficile de faire face à la rivalité entre Sampras et Agassi”. Ces deux hypothèses ont en fait été acceptées car nous avons maintenant Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal en compétition pour des records du Chelem.

Alors, qui sait ce qui se passera à l’avenir et peut-être que de plus grandes choses nous attendent à l’avenir. “L’ATP a introduit une nouvelle compétition cette année – la Coupe ATP – qui, selon Gaudenzi, sera un grand événement car la plupart des joueurs aiment le sentiment de jouer une compétition par équipe.

“En tant que joueur, j’ai adoré jouer des épreuves par équipe. Le tennis est un sport assez solitaire. Vous voyagez tout seul, vous êtes seul dans une chambre d’hôtel. Vous avez votre équipe, mais en gros c’est vous-même contre tout le monde. Donc jouer en équipe pendant quelques semaines par an, vous avez le sens du jeu en équipe et jouer pour votre pays est quelque chose de spécial, donc je pense que ça va être un grand événement. “

Gaudenzi, 46 ans, lui-même ancien joueur du Top 20, dit que l’ATP Tour se porte très bien pour le moment mais que la tournée doit travailler pour saisir les opportunités de l’avenir. “Ça va très bien.

Nous allons toujours très bien. Nous sommes probablement au meilleur moment en termes de joueurs et de talent. Nous avons trois des meilleurs joueurs de tous les temps qui jouent toujours au sommet, même à leur âge. En ce qui concerne les médias en général, la technologie et la distribution des médias permettent une plus large portée aux consommateurs.

Et, bien sûr, la diffusion linéaire reste également essentielle, mais maintenant, la distribution numérique atteignant également un public plus jeune, il y a une énorme opportunité, avec les médias sociaux également. Nous sommes donc au bon endroit, mais je pense que le meilleur reste à venir et nous avons du travail à faire pour saisir les opportunités de l’avenir. ”