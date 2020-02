La machine Novak Djokovic décroche le titre du 8e Open d’Aus: Roger Federer est-il plus proche?

Il y a 12 ans, un joueur en hausse nommé Novak Djokovic a remporté son premier Open d’Australie contre un Français déterminé Jo-Wilfried Tsonga dans un thriller en quatre sets. Il était fou de joie. “C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé … Je me suis retrouvé dans la position d’être le favori dans une finale du Grand Chelem … il y avait des nerfs et il y avait de la pression”, avait alors déclaré le Serbe de 20 ans. , secouant la tête avec incrédulité.

Étonnamment, certaines choses restent les mêmes depuis plus d’une décennie et c’est la bataille de Djokovic avec l’Autrichien Dominic Thiem qui a transformé en victoire son 8e titre australien et en comptant. Cette fois, le Serbe l’a fait dans un set de 5 qui avait encore beaucoup de gens qui se demandaient comment il avait réussi.

“Les tournois du Grand Chelem sont ceux que j’apprécie le plus et je donne la priorité …” avait-il déclaré lors de la conférence de pression finale. Djokovic est fougueux et un record. Aucun autre joueur n’a remporté le Melbourne Slam plus de six fois. Il a également défendu son titre l’an dernier lorsqu’il avait battu Rafael Nadal en 3 sets consécutifs.

Ce n’était pas trop décousu pour un joueur qui était revenu d’un déficit de 2 sets non plus, de faire ce qu’il fait le mieux et de gagner. “Certainement mon terrain préféré, mon stade préféré au monde, avait-il dit avec son sourire de garçon.

Il a non seulement obtenu le 8e titre australien, mais se hisse au n ° 1 dans le classement en glissant la place de Rafael Nadal. Thiem avait monté ses performances en un ciseau fin, mais il n’y avait pas lieu de vaincre un train humain en mouvement qui était sur le point de le renverser.

“Réalisation incroyable. Unreal ce que vous faites pendant toutes ces années, a déclaré le 5ème Thiem classé. L’Austraian a juste dû donner à Djokovic ses félicitations en disant” Vous et aussi deux autres gars, je pense que vous avez amené le tennis masculin à un nouveau niveau complet. ..Je suis tombé un peu court aujourd’hui, mais j’espère que je pourrai bientôt me venger “, a déclaré Thiem avec une petite blague.

Il était certainement dégoûté et a ajouté que “dans les deux derniers sets, j’ai donné tout ce que j’avais”. Djokovic a renvoyé un commentaire disant “Ce n’était pas censé être ce soir. Pas de chance … Vous étiez très proche de le gagner et vous avez certainement beaucoup plus de temps dans votre carrière.

Je suis sûr que vous obtiendrez certainement l’un des trophées du Grand Chelem. Plus d’un. “Comme pour tout match de tennis, il devait y avoir un peu de drame et de théâtre. Djokovic transpirait non pas avec la chaleur, mais essayait de combler ce déficit de deux sets.

Il a fait venir un médecin et un entraîneur au tribunal dans le troisième set alors qu’il essayait rapidement de s’hydrater en avalant des eaux et des boissons énergisantes. Il a également eu quelques violations de temps de service qu’il a dû donner à la chaise de Damien Dumusosis en parlant avec claquement de pied en disant: “Vous vous êtes rendu célèbre dans ce match.

Bon travail. Surtout dans le second. Excellent travail … Bien joué, mec. “Pour la fureur de Djokovic, il recevra une amende de près de 20 000 $. Il y a aussi eu une explication du Serbe pour couvrir l’amende sur le toucher de la chaussure en disant” Je pensais que c’était une belle , touche vraiment amicale.

Je n’étais pas agressif avec lui … “Les éléments du match n’ont cependant pas été renversés par le grand jeu de Dominic Thiem alors qu’il tentait de remporter une victoire sur le toujours meilleur mentalement Novak Djokovic.

Il est devenu de plus en plus difficile pour quiconque de se comparer au Serbe qui parvient à mélanger et à mélanger ses talents, que ce soit en ouvrant des sets ou jusqu’au fil pour pousser ces victoires et titres sur presque n’importe quelle surface ou emplacement. Chaque fan et foule reste à l’écoute de la machine Djokovic pour plus de tout à venir.