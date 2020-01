La Madrid Sports Press Association récompense l’équipe espagnole de Coupe Davis

Goyo Ybort Photography

L’Association de la Presse Sportive de Madrid (APDM) a tenu son cinquième gala, comme toujours le dernier lundi de janvier, sur la scène du dernier étage d’El Corte Inglés de Sanchinarro.

Le gala s’est concentré sur un splendide numéro avec de la musique live, présenté par Lourdes García Campos (RTVE), Rocío Martínez (A3) et Javier Callejo (Telemadrid), aux gagnants de la campagne 2019.

Parmi les onze vainqueurs figurait l’équipe espagnole RFET Mapfre pour la réalisation de la sixième Coupe Davis à Madrid.

C’est le président de la Fédération royale espagnole de tennis Miguel Díaz qui a récupéré, auprès de Gabriel Mateos (directeur régional d’El Corte Inglés), la torche métallique d’accréditation de l’APDM.

Depuis le stand, Diaz a reconnu le succès de l’équipe espagnole qui commence par être une vraie famille et avec d’excellents athlètes. Pour donner une idée de la difficulté d’obtenir une Coupe Davis, il a dit que l’Espagne avait mis 100 ans pour réaliser la première.

Miguel Díaz lui-même a également été le protagoniste de l’attribution de la société premio de référence dans l’aide au sport espagnol »à El Corte Inglés, une récompense parrainée par le journaliste Javier G. Matallanas (jointe à l’adresse de Diario AS).

Il y avait un autre prix dans lequel, dans une certaine mesure, le tennis était également représenté. C’est celle accordée à la grande plateforme de LaLiga Sports TV («les yeux du sport espagnol»), que le président de la Liga Javier Tebas a reprise. Une fenêtre ouverte pour la transmission des événements internationaux de différentes disciplines, y compris en 2019, six des sept ATP Challenger Tour d’Espagne et les ITF féminines de La Bisbal d’Empordà et de Valence.

Dans cette cinquième édition du gala APDM, les mérites des équipes nationales masculines et féminines de basket-ball, champions du monde et d’Europe respectivement ont également été reconnus; des équipes de football U21 et U19, tous deux champions continentaux; de la finale de la Ligue des champions à Madrid, comme le meilleur événement; Objectif commun-Juan Mata, pour son initiative de solidarité de 1%; Pablo Laso, pour ses records en tant qu’entraîneur de basket du Real Madrid; et de l’équipe féminine espagnole de handball, les guerrières bien connues, pour avoir remporté la médaille d’argent lors de la dernière Coupe du monde au Japon. Soit dit en passant, que le président de la Fédération royale espagnole de handball Francisco V. Blázquez est monté sur scène à peine arrivé de l’aéroport et avec le trophée des champions d’Europe, réalisé par l’équipe masculine quelques heures plus tôt à Stockholm.

Il y avait aussi un hommage en mémoire à la journaliste pionnière Mari Carmen Izquierdo et avec un prix pour la skieuse Blanca Fernández Ochoa – qui a ramassé sa sœur Lola entre la plus grande et la plus longue ovation de la soirée; ainsi qu’une mention spéciale pour tous les membres du dispositif de sécurité dans l’organisation de la finale de la Ligue des champions: Police nationale, Garde civile, Police municipale et Protection civile Samur.

Le prix APDM 2019 pour la carrière journalistique a été décerné à Gallego & Rey, professeurs de journalisme et de crayon sur le point de tourner quarante ans d’expérience.

Les mêmes Julio Rey et Chema Gallego ont ouvert (ouvert jusqu’au 9 février) sur l’étage 1 terrasse du centre de Sanchinarro l’exposition APDM Awards 2019, qui rassemble plus de 50 vignettes sous le slogan «Oé, oé, oé: ainsi Gallego & Rey le voient »avec des épisodes réussis du sport espagnol et de ses protagonistes au cours des deux dernières décennies, dont Rafa Nadal et Arancha Sánchez Vicario.

Même l’invitation du gala a présenté le dessin animé de Nadal, par Gallego & Rey, mordant la carte.

Miguel Diaz: «Il est très reconnaissant et très important que l’APDM nous accorde ce prix. Comme je l’ai dit, non seulement en tant que champions de la dernière Coupe Davis, mais aussi pour la trajectoire du tennis espagnol. Et pas seulement avec l’équipe absolue, car nous avons également remporté la Coupe Davis Junior; et beaucoup de nos joueurs juniors, cadets et enfants sont parmi les meilleurs au monde. Je pense que c’est tout. Au final, le tennis espagnol, malgré des budgets bien inférieurs à la plupart des grandes puissances, se situe au niveau de la meilleure équipe du monde, du meilleur pays du monde, dans de nombreuses catégories. C’est toujours un honneur d’être aux côtés de tant de personnes importantes dans notre sport et de nous remettre ce prix, ainsi qu’à elles. C’est quelque chose qui nous apporte un immense bonheur. En fin de compte, c’est le travail de nos joueurs, ils sont les protagonistes, bien sûr; et nous devons les remercier pour tout ce que nous apprécions avec eux. »

Pepe López Maeso (ancien joueur de Coupe Davis): «La vérité est que ce gala vous apporte émotions, sensations. Nous avons la chance d’avoir des athlètes d’élite dans le monde entier et, surtout, d’une telle qualité humaine; quelque chose qui, récemment, manque dans la société. Ces grands athlètes avec ces valeurs, cet esprit combatif et puis, face à la défaite, cette humilité de l’assumer et de se relever. Ils forment une famille, l’union, l’équipe, c’est ce qui vous permet d’atteindre et de profiter de niveaux très élevés et de triompher. Ce gala a été exceptionnel et très lumineux à cause de toutes les émotions que nous avons vécues. »

Galerie d’images V Gala de l’Association de la Presse Sportive de Madrid

