«La majorité des joueurs joueraient à la fois à l’US Open et à Roland Garros»

La pandémie de coronavirus a fait le plus grand chaos du tennis à l’ère Open, forçant les officiels à annuler 13 tournois au total jusqu’à présent, dont pas moins de cinq tournois Masters 1000 à Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid et Rome.

L’action pourrait revenir après Roland Garros (ce qui ne semble pas probable pour l’instant) et les organisateurs de la deuxième Major de la saison avaient décidé d’agir rapidement, en changeant la date de l’événement et en le programmant pour le 20 septembre, juste sept jours après la finale de l’US Open!

Si ce choix devient une réalité, Roland Garros sera le dernier Major de la saison pour la première fois de l’histoire, forçant les joueurs à relever un défi brutal et à participer à deux des événements de tennis les plus importants en cinq semaines, sur deux continents et différentes surfaces.

Le vétéran espagnol et directeur du tournoi de l’Open de Madrid, Feliciano Lopez, est conscient des problèmes causés par le nouveau calendrier de la seule majeure en terre battue du calendrier, mais pense également que la majorité des joueurs choisiraient de jouer à la fois à l’US Open et à Roland Garros.

Interrogé sur l’Open de Madrid, Feliciano a déclaré qu’il était impossible de le mettre en scène en 2020, déjà dans l’attente de la prochaine édition en mai 2021. “C’est une situation d’urgence. Si finalement cela se passe ainsi, j’imagine que la majorité des joueurs voudrait jouer, avec quelques-uns choisissant de sauter Roland Garros.

Ce changement de surface nous est généralement arrivé avec la Coupe Davis, passant d’une surface à l’autre en moins de cinq jours. Même à Wimbledon, il y a maintenant trois semaines loin de Roland Garros mais il y en avait deux par le passé, passant de l’argile à l’herbe en si peu de temps.

Malheureusement, nous ne sommes pas capables d’accueillir l’Open de Madrid en 2020. Les gens de l’organisation sont tristes, même si la situation n’était pas très optimiste en voyant les derniers événements. C’est un coup dur mais nous recherchons déjà l’édition 2021.

Je fais beaucoup de vélo ces jours-ci. J’ai aussi des ballons médicinaux, je cours partout où je peux dans ma maison et j’ai des conversations vidéo avec mon entraîneur. Un peu de tout en attendant de voir comment les tournois se dérouleront. ”