La maladie de Petra Kvitova sera-t-elle terminée d’ici le prochain tournoi?

Les fans et la foule ont été aveuglés par le retrait d’un joueur quand il n’y avait aucun indice, temps mort médical ou détresse sur leur visage. La joueuse tchèque Petra Kvitova avait disputé un très bon premier tour à l’Open de Saint-Pétersbourg en Russie.

Elle rencontrerait Alison Van Uytvanck, un joueur qu’elle n’a jamais joué auparavant. Kvitova, classé juste un glissement du top 10, a été le favori pour s’imposer face au joueur belge classé n ° 47 et c’est arrivé. Le premier set était à égalité à 4 et Van Yytvanck a décidé de devenir plus agressif, ce qui a joué en sa faveur, donnant une avance de 5-4.

Mais Kvitova a percé et le set est allé à un bris d’égalité avec Kvitova devenant super agressif pour mener 6-1 aux points et a gagné 7-6. Les choses semblaient normales pour les deux joueurs alors que Kvitova remportait le match d’ouverture. Le Belge n’a eu aucun de ces jeux dominateurs et a joué sans trop d’erreurs pour remporter le deuxième set très facilement 6-1.

Elle avait pensé que ce serait son match, mais la Tchèque n’avait d’autre raison que d’ouvrir la cour, un netcord et de bonnes volées pour montrer toute son expérience de 27 titres WTA. Kvitova a mené le jeu décisif en coupant les lignes et en jouant avec passion et précision.

C’était 4-2 qui a donné à Van Uytvanck une légère chance de percer, mais ce n’était pas un accord alors que Kvitova a balayé tout de suite avec quelques matchs plus intenses et rapides pour remporter le premier tour 7-6, 1-6, 6- 2. Elle se dirigeait vers le centre du terrain pour serrer brièvement la main et le match était terminé.

Kvitova saluerait la foule alors qu’ils applaudissaient tous, mais ils ne savaient pas que c’était une vague finale de tout le tournoi russe. Au deuxième tour, la Tchèque affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova, jouant dans sa ville natale avec l’avantage de la foule.

Mais ce ne devait pas être le cas lorsque Kvitova a annoncé son départ du tournoi. “Je suis désolée de me retirer du Trophée féminin de Saint-Pétersbourg pour cause de maladie …” Il y avait un étonnement et un choc qui ont saisi la communauté du tennis quand ils s’attendaient à voir un grand match entre le Russe et le Tchèque.

Tout le monde secoua la tête avec incrédulité, n’étant pas un signe extérieur de maladie ou de blessure. Kvitova a expliqué que “je ne me sentais pas bien pendant mon match d’hier et espérais que je me sentirais mieux aujourd’hui, mais malheureusement ce n’est pas le cas”.

Beaucoup avaient commencé à donner leur propre diagnostic de peut-être sa maladie des mains et des bras à la suite de l’accident il y a quelques années. Elle avait dit dans le passé que l’engourdissement était là et que le bras gonflait parfois légèrement.

Ce n’était pas visible pour la foule et Kvitova a joué un excellent match. Il n’y avait pas de temps mort médical pour détecter quelle partie du corps était malade, tout était donc une surprise totale pour le Tchèque de quitter le tournoi.

Ce qui devrait tourner maintenant, c’est que Petra Kvitova reçoive le traitement pour toute maladie ou maladie qu’elle a et voit s’il est possible de continuer en tournée. Cette maladie sera-t-elle persistante ou de courte durée? Tout le monde se demande et espère ce qu’il y a de mieux et prévoit bientôt de voir Kvitova revenir sur le terrain bien sans blessure ni maladie.