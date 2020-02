La maladie force le retrait de Petra Kvitova; Sakkari emballe Bencic

Troisième graine Petra Kvitova a retiré le trophée féminin de Saint-Pétersbourg vendredi, avant son affrontement en quart de finale avec une maladie. Ekaterina Alexandrova, L’adversaire de Kvitova en quart de finale a été frappé en demi-finale.

Dans un communiqué, le monde no. 11 a déclaré: “Je suis vraiment désolée de me retirer du Trophée féminin de Saint-Pétersbourg pour cause de maladie”. Poursuivant, sa déclaration mentionne: «Je ne me sentais pas bien pendant mon match [on Thursday] et j’espérais que je me sentirais mieux aujourd’hui, mais malheureusement, ce n’est pas le cas.

Je suis désolé de ne pas jouer devant les fans ici dans cette belle ville. Je souhaite au tournoi une belle fin et j’espère revenir l’année prochaine ». Kvitova avait atteint les quarts de finale après une victoire sur trois sets Alison Van Uytvanck.

Si elle avait joué – et gagné – son match contre Alexandrova, elle aurait de nouveau fait son entrée dans le top 10 du simple féminin, lundi 17 février. Alexandrova deuxième tête de série Kiki Bertens en demi-finale.

Bertens a battu le qualificatif Anastasia Potapova 6-4, 7-6 (3) en quart de finale. Dans les autres résultats de la journée, top-seed Belinda Bencic s’est écrasé aux mains de la sixième graine Maria Sakkari en quart de finale. Le Grec a lâché le premier set mais s’est remis pour gagner le match en deux heures et huit minutes 2-6, 6-4, 6-3.

Sakkari jouera la huitième tête de série Elena Rybakina. Rybakina avait besoin de trois sets pour vaincre le qualificatif français Océane Dodin. Rybakina a perdu le premier match dans un bris d’égalité, mais a réussi après deux heures et 27 minutes de jeu – 6-7 (5), 7-5, 6-2. Crédit photo: site Web du St. Petersburg Petersburg Trophy