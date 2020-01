La malédiction de Rafael Nadal en Australie

Dieu, ça me tue! Ces cinq mots ont fait place à l’une des empreintes les plus émouvantes de l’histoire du tennis. C’était Roger Federer, en larmes, après avoir perdu la finale de l’Open Australia 2009 contre Raphael Nadal, qui les a prononcés. Découragé de voir une nouvelle opportunité disparaître pour égaler Pete Sampras en tant qu’homme avec le plus de tournois du Grand Chelem de l’histoire, il a trouvé du réconfort chez son rival, celui qui l’avait privé de Wimbledon l’année précédente et le principal responsable de cela aujourd’hui à La journée suisse n’a pas plus de récompenses sportives. Les deux ont fusionné dans une étreinte fraternelle avec beaucoup de sens. Il va sans dire que c’était un geste honorable de la part de l’Espagnol, mais aussi une façon de lancer un message: je peux désormais concourir et gagner des tournois du Grand Chelem sur la piste difficile.

Il est clair qu’il l’a remplie. Depuis lors, Nadal a le titre d’Australie plus quatre à l’US Open. Cependant, quelque chose d’autre s’est produit ce soir-là à la Rod Laver Arena car depuis lors, le Majorquin n’a pas réenregistré son nom de vainqueur du premier Grand Chelem de la saison. C’est comme s’ils l’avaient condamné à ne pas gagner, une sorte de taxe pour avoir vaincu le plus grand et freiné son hégémonie dans le circuit.

Cette nuit chaude, Nadal a réussi à être le premier Espagnol à gagner aux Antipodes, à égaler des illustres comme Stefan Edberg et Boris Becker avec six «gros» et à consolider sa position à la tête du classement ATP. Tout un butin, qui a contracté sa punition. Onze années se sont écoulées depuis lors et il y a eu un Nadal avec un meilleur tennis, plus de titres et un meilleur réglage sur les pistes rapides, mais cela ne semble pas suffisant pour savourer les miels de la victoire australienne. Après avoir gagné en 2009, l’Espagnol a enchaîné deux quarts de finale d’affilée et a dû voir comment Novak Djokovic a fortement appelé l’Olympe du tennis, dirigé entre autres par Nadal et Federer. Le Serbe est rapidement devenu la référence de l’Open d’Australie jusqu’à ce qu’il atteigne les sept énormes blessures actuelles, plus que quiconque. Dans une bataille ouverte entre le Big 3 alors nouvellement baptisé, Nadal et Djokovic ont traversé la finale de 2012.

Un combat acharné avec quelques similitudes avec celui de 2009. Les deux meilleures raquettes du moment se sont affrontées et l’Espagnol avait encore une fois devant lui un rival frisé, dans une dynamique spectaculaire et pratiquement imbattable. Pendant 5 heures et 53 minutes, la plus longue finale du Grand Chelem de l’histoire, a ébloui le monde du sport et rehaussé le statut du tennis. Telle était l’usure et le gaspillage d’énergie qui ont laissé une curieuse anecdote: ils ont dû leur demander d’apporter des chaises pour s’asseoir pendant la remise des trophées, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Djokovic a gagné, même si Nadal avait une pause en faveur dans le dernier set. C’était la première des quatre finales perdues à l’Open d’Australie. Peut-être le plus douloureux pour le lieu, le moment et le rival.

Cependant, dans le style Nostradamus, Nadal prévoyait qu’il retournerait à la Rod Laver Arena pour jouer une finale. Et il l’a fait. C’était en 2014. Il est entré dans une dynamique ascendante, attribuant le huitième Roland Garros et le deuxième US Open en plus d’une série de titres ATP et le numéro un dans le monde. Et c’est parfois une grande confiance qui est un ajout pour tout athlète. Le Majorquin faisait appel aux joueurs sans rien, affichant un tennis solide, direct et sans couture. Après avoir battu Federer en demi-finale, la route semblait dégagée pour atteindre sa deuxième couronne en Australie. Le rival? Stan Wawrinka, le Suisse qui à cette époque était numéro huit mondial, a été la révélation du tournoi après s’être effondré lors d’un match épique de Novak Djokovic. Malgré cela, le tête à tête a clairement favorisé l’Espagnol, qui l’avait toujours dépassé, jusqu’à cette fin. Ce dernier duel a équilibré très rapidement l’équilibre du côté suisse en raison d’un incident gênant dans le dos de Nadal. La région lombaire a été bloquée, ce qui a gêné ses mouvements sur la piste. Avec cela, il a réussi à marquer un set, mais la fin était déjà écrite.

L’Open d’Australie a également subi les conséquences de ces années 2015 et 2016 au cours desquelles Nadal a affirmé ressentir de l’anxiété sur les courts de tennis. Bien qu’il ait laissé des moments épiques comme le deuxième tour contre l’Américain Tim Smyczek, qu’il a remporté après cinq sets en quatre heures et 12 minutes. Une rencontre marquée par les maux d’estomac des espagnols et la démonstration d’une force surhumaine pour surmonter une telle adversité.

2017, l’année des réapparitions, a pris le sens de sa définition précisément en Australie. Dans cette édition, les deux plus grands acteurs de l’histoire réapparaissent et, avec eux, un autre chapitre d’une rivalité historique, qui était considérée comme oubliée et presque éteinte au moment de leurs carrières respectives. Nadal et Federer se sont retrouvés deux ans plus tard, dans leur lieu de prédilection, dont ils ont fait l’histoire, en finale. Avec deux versions de jeu mises à jour, le monde du sport se frottait les mains pour une nouvelle page dorée. Et ils n’ont pas été déçus. Comme toujours, un compromis, sans domination permanente d’aucun. Le jeu changeait de côté lorsque le ballon passait d’une raquette à l’autre. Nadal a répondu à toute tentative de Federer de mettre fin au duel sur la voie rapide et a forcé le cinquième set. Réminiscence, non? Federer à l’attaque, devant, et Nadal au comptoir, traçant. Mais cette fois, le retour espagnol n’a pas culminé. Avec une fiche de 3-1 au cinquième, Federer a enfilé sa combinaison et a remporté son 18e Grand Chelem. Tout comme cela s’était produit lors de la finale de 2012 contre Djokovic.

Même avec le plus grand effort et le meilleur jeu, l’Australie rend tout le spectacle et l’ambition montrés par l’Espagnol. Des trucs de tennis. C’est, avec Wimbledon, le Grand Chelem moins propice aux Majorquins. Il a un pourcentage de victoires de 82%: 61-13. C’est le majeur où il cumule le plus de défaites et sur ses huit finales perdues en Grand Chelem, quatre se sont déroulées sur le territoire australien. Il reste au dessus de Wimbledon en chiffres (81%) et je ne sais pas loin de 85% de l’US Open. La différence est que ces derniers ont respectivement deux et quatre titres.

Nadal a disputé une autre finale, l’an dernier contre Novak Djokovic. A cette occasion, le Serbe était très supérieur et je ne donne aucune option. Le 19 fois vainqueur du Grand Chelem est donc de nouveau confronté à l’opportunité de marquer l’histoire. S’il gagne une fois de plus dans son territoire maudit, il deviendra le seul joueur de l’ère ouverte à gagner au moins deux fois dans chaque majeur. Djokovic et Federer ont le même scénario devant eux, que s’ils le faisaient à Roland Garros, ils atteindraient également une telle étape. Cependant, chronologiquement, ce seront les Espagnols qui auront encore une année de cette opportunité et le privilège d’être les premiers de l’histoire. Rafa Nadal cherchera donc à égaler Federer avec 20 tournois du Grand Chelem à partir du 21 janvier prochain face au Bolivien Hugo Dellien, numéro 72 du classement ATP, contre lequel il n’a jamais affronté dans le circuit professionnel.

