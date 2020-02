“La marque de Maria Sharapova dépasse ses exploits en tennis” – Novak Djokovic

Mercredi, la championne du Grand Chelem, Maria Sharapova, a fait ses adieux au tennis. En entendant ses nouvelles sur la retraite, le numéro un mondial Novak Djokovic l’a félicitée pour sa carrière phénoménale.

Juste après sa victoire au deuxième tour à Dubaï, il a appelé la foule du stade à applaudir Sharapova en l’honneur de «tout ce qu’elle a fait dans sa carrière». Pour les années à venir, la Russe restera dans les mémoires pour ses réalisations sur le circuit WTA. Et son tennis est bien plus que des tournois du Grand Chelem et des médailles olympiques.

Outre ses performances sur le terrain, ses entreprises ont également inspiré de nombreuses personnes et sa marque de bonbons Surgerpova a connu un immense succès.

«Son impact sur le sport, pas seulement le tennis féminin, mais le tennis masculin, le tennis en général, a été formidable. C’est toujours super. Cela va continuer à être présent parce que sa marque dépasse, je pense, ses succès dans le tennis », a déclaré Novak Djokovic.

«C’est une fille très intelligente, quelqu’un que je connais très bien depuis longtemps. Elle a l’esprit d’un champion, quelqu’un qui n’abandonne jamais. Elle l’a montré, surtout au cours des cinq dernières années », a-t-il ajouté.

«Elle a eu beaucoup d’obstacles et de difficultés» – Novak Djokovic

L’as du tennis russe a récemment été victime de nombreuses blessures. En 2019, elle n’a eu que huit victoires en match et pendant l’été australien 2020, elle était sans victoire.

«Elle a l’esprit d’une championne, quelqu’un qui n’abandonne jamais. Elle l’a montré, surtout au cours des cinq dernières années. Elle a eu beaucoup d’obstacles et de difficultés, en particulier avec ses blessures et tout ce qu’elle a dû endurer pour se donner au moins une autre chance de jouer au tennis de compétition », a déclaré Novak.

“Pour quelqu’un qui a remporté cinq tournois du Grand Chelem et qui a été n ° 1 du monde, une légende du sport, ce n’est pas facile de recommencer. Elle l’a fait tant de fois au cours des cinq dernières années », a-t-il ajouté.

«Respect, grand respect pour elle, je lui souhaite un immense soulagement. Je suis sûr qu’elle ressent un énorme soulagement en ce moment. Je suppose que c’est le genre de sentiment qui vient en premier. Elle devrait certainement être fière de tout ce qu’elle a accompli. »

Premier favori à Dubaï, Novak Djokovic est confortablement en quarts de finale après avoir battu Philipp Kohlschreiber, d’Allemagne. Désormais, la Serbe affrontera la septième tête de série Karen Khachanov au cours des huit derniers tours.