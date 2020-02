La marque Snauwaert revient sur le marché 28 ans plus tard

La signature des raquettes de tennis et de paddle Snauwaert a pris la décision de revenir sur le marché après plusieurs années. Concrètement, depuis sa disparition en 1991. Fondé en 1928, ce vendredi a présenté à Valence sa gamme de produits pour l’ensemble du continent européen, rappelant son image et soulignant une communauté qui s’appuie sur les débuts du jeu, où les adversaires tournaient leurs raquettes pour décider qui serait le premier à servir.

“Nous avons choisi Valence parce que l’Espagne représente le pays qui connaît la croissance la plus rapide chez les pratiquants de pagaie. Nous recherchons un produit de haute qualité grâce à notre investissement dans la recherche et l’expérience que nous avons dans l’industrie”, a avoué son nouveau PDG, Roberto Gazzara. Technologie, design, qualité, artisanat et performance seront les piliers de la marque dans ce retour sur le marché.

