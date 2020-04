“La méditation n’est pas un sujet religieux comme beaucoup le pensent”

Novak Djokovic et Fabio Fognini ont récemment eu un live Instagram intéressant, dans lequel, entre autres choses, ils ont discuté de la méditation. Le N ° 1 mondial actuel a déclaré: «Ce n’est pas un sujet religieux comme beaucoup le pensent, c’est un sujet de santé, de sérénité.

Cela vous aide vraiment à rester calme. Aujourd’hui, dans ce monde moderne, c’est évidemment très rapide. Nous jouons toujours, toujours dehors, nous avons des milliers d’informations provenant de téléphones, d’ordinateurs, de téléviseurs. Nous sommes entourés de beaucoup de bruit, et la méditation est vraiment importante à mon sens car elle permet de se rencontrer, d’être présent, d’avoir un reset, en tant que personne, en tant que joueur de tennis, en tant qu’athlète.

Nous sommes toujours seuls sur le terrain, donc je pense que c’est une chose fondamentale à faire. Je le fais depuis dix ans maintenant, et cela m’a évidemment beaucoup aidé sur le terrain mais aussi en dehors, pour une vie normale ». Djokovic a également partagé son opinion sur l’importance d’exercices de respiration spécifiques et a recommandé à chacun de l’essayer: “Il existe certaines techniques de respiration qui peuvent vraiment affecter positivement votre santé mentale, émotionnelle et physique”, a-t-il déclaré.

Fognini a révélé qu’il fait également des méditations avant de s’endormir ainsi que des exercices de respiration, et que cela l’aide vraiment à se sentir mieux, surtout en dehors du terrain. L’Italien a déclaré que la raison pour laquelle il avait commencé à le faire était parce qu’il «ne se sentait pas très bien» et qu’il avait eu des crises de panique et d’anxiété dans le passé.