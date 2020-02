La meilleure journée pour le tennis et la charité a montré la puissance du sport

Les 51954 personnes présentes au Cape Town Stadium ont été témoins d’une belle journée pour le tennis et pour la charité, avec tout le monde au centre: les deux protagonistes Roger Federer et Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah, les organisateurs, les enfants, la foule, les Fondations Roger Federer et tous les fans qui ont regardé l’événement à la télévision ou sur les réseaux sociaux.

Le produit a été de 3,5 millions de dollars, tandis que Federer et Nadal ont enregistré un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, dépassant les 42 517 personnes dans le match de Mexico entre Federer et Alexander Zverev. L’atmosphère de la journée était festive et excitante.

Federer est revenu dans la ville natale de sa mère, prêt, après neuf ans, à défier Nadal dans un match de charité. Avec son ami et rival espagnol, il a fait l’impossible, enrichissant une journée dont on se souviendra à jamais dans l’histoire du tennis, du sport et de la charité.

Un endroit parfait, une synthèse emblématique de la puissance du sport et de tout son potentiel. Un événement sportif, avec au centre la performance entre les deux plus grands joueurs de tennis de l’histoire, permettra à la Fondation Roger Federer de réaliser des projets très importants pour les enfants africains.

La présence de Bill Gates et Trevor Noah a élargi le bassin de résonance d’une journée attendue depuis des mois par les fans et les médias (les billets ont été vendus en dix minutes!). Un triomphe, du matin au soir. Avant l’arrivée des deux champions très attendus, puis dans l’après-midi le Learning Through Play, au cours duquel Federer et Nadal ont rencontré les enfants pour une session d’apprentissage entre histoires drôles et activités programmées.

Un moment qui contient l’essence de la journée. Puis le défi entre Federer et Nadal, remporté par les Suisses en trois sets, avec le score de 6-4 3-6 6-3. Une exposition, oui, mais un match réel et spectaculaire, au cours duquel les deux champions ont montré un grand tennis, pour le plus grand plaisir de la foule.

«Quelle nuit inoubliable! Nous avons collecté plus de trois millions et demi de dollars pour les enfants vulnérables de la région, battu un record du monde avec plus de 51 945 personnes dans un match de tennis et nous nous sommes tellement amusés sur le court.

Merci, Rafa pour l’excellent jeu, à Bill et Trevor d’avoir quitté leur zone de confort et, surtout, à l’Afrique du Sud et à Cape Town, pour tout votre soutien écrasant et pour faire la différence pour ceux dont j’en ai le plus besoin. ” a déclaré Roger Federer à la fin de la soirée. Un triomphe.