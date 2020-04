La meilleure version de Novak Djokovic

Peu de légendes dans le monde du sport ont autant vécu la défaite et ont construit leur place dans le tennis qu’elles l’ont fait depuis. Novak Djokovic. Cette déclaration est très étrange de parler de qui est sur le point de gagner plus que quiconque, mais cela était vrai pour Belgrade pendant les soi-disant «années de tête» du tennis masculin, celles d’une dictature à deux têtes qui a également passé sur Novak. Arrivé à l’élite en 2007, avec une finale de l’US Open, et jusqu’en janvier 2011 voyant comment seulement un grand a été nommé d’après le numéro 1 dans le monde – Australie 2008-, cette période de défaite continue et de dictature sans fin est une partie inséparable d’un joueur de tennis qui a dominé la deuxième décennie du millénaire comme seuls les plus grands l’ont fait.

Ces dernières semaines, nous nous sommes demandé au «Break Point» quelle version a été la plus décisive de ceux qui, justement, ont empêché Novak d’être ce qu’il était avant l’heure, Roger Federer et Rafael Nadal. Cependant, avec Novak, il est plus difficile d’établir à quel moment de sa carrière le meilleur Djokovic pourrait être distingué. En ce sens, comme pour les Suisses, il y a deux années qui se démarquent, par leurs titres et leur domination, par-dessus toutes les autres: 2011, l’année de l’explosion des Balkans, et 2015, une saison où sûrement plus de facteurs se sont réunis pour voir le soi-disant «premier» du numéro 1 actuel dans le monde.

Comme pour les comparaisons de deux versions distanciées dans le temps, nous devons peser le plus d’expérience et d’apprendre que ces dernières peuvent argumenter en leur faveur, tandis que l’énergie et la plénitude physique, le facteur positivement inconscient et guerrier, sont à vos frais. du plus jeune des «Noles» comparés.

Commençons par le début.

Le contexte dans lequel les choses se produisent ne doit pas être séparé de cette première grande version. Comme nous le présentions, Djokovic est un joueur puni par Roger et Rafa, ce qui rend le rapport défaite-famine des titres directement proportionnel. Donc, en partie, tout est venu en même temps. Une fois que Novak a commencé à gagner, il ne voulait pas s’arrêter, mais il n’aurait sûrement pas pu le faire s’il l’avait voulu. C’était une inertie qui a mis 43 matchs à arrêter. D’une manière ou d’une autre, il était parfaitement cohérent que lorsque le barrage s’ouvrirait, il déborderait. Novak a à cette époque une dette envers lui-même qui est chargée d’un gaspillage d’énergie physique et gestuelle de celui qui est jeune et a attendu trop longtemps. Les crocs acérés du Serbe et les regards les plus dévastateurs sont cités à une époque où Novak est plus en feu que jamais. Tout le temps. Courez, défendez, attaquez et célébrez de manière cathartique.

Étant décisif le changement de régime qui l’a vu céder cinq rounds avec une résistance et une fraîcheur incroyables, Djokovic est celui qui prend à son apogée à la fois la composante physique et le rythme de son jeu, qui devra attendre pour connaître son meilleur version. Novak a encore beaucoup de marge dans certains tirs ou aspects du jeu, mais il compense massivement en se basant sur des tirs de fond de premier niveau, le résultat de son talent naturel, et une défense, une contre-attaque et une croissance mentale et compétitive qui parlent de ce que c’était à venir.

C’est ce Djokovic endetté qui explique un tel gaspillage de victoires et de soumission mais pas celui qui laisse en héritage le point d’une plus grande maturité tactique et technique qu’il atteindra plus tard. C’est pourquoi, après une panne de courant inévitable après l’US Open, épuisé par tant de victoire et de production d’adrénaline, au fil du temps, le Serbe, qui ne va plus quitter le top 3, va vivre une période plus calme, moins dévorant. En 2012, 2013 et 2014, une seule équipe majeure gagnera par saison. Encore un laps de temps qui va céder la place à la finale Djokovic.

Avec de nombreuses saisons accumulées, Djokovic continue ce besoin parmi les meilleurs pour faire la différence. La figure du «supercoach» apparaît, sans retirer l’entraîneur principal, et Novak trouve chez Boris Becker cet atout tactique et mental pour consolider les zones les moins exquises de son jeu, le cas du service et la fin de partie. Avec l’Allemand de son côté, nous assistons à la consommation d’un joueur de tennis qui a déjà 28 ans, l’âge parfait, et qui a de son côté la validité physique, le contrôle des émotions, la capacité de s’adapter et de réguler, et de contrôler tactique de jeu complètement élevée.

Pour établir des différences mais pas des comparaisons, ce Djokovic qui finit par décrocher deux titres, Wimbledon et US Open, et qui décolle à l’hiver et au printemps 2016, jusqu’aux Jeux Olympiques, est un Novak qui marche plus que ne court, qui donne moins de piste , qui semble ne pas accélérer en se noyant avec des coups moyens dans les virages, ce qui atteint un degré d’équilibre et de clarté dans son jeu, peut être inhabituel dans l’histoire du tennis.

Comprenant que cela n’a pas été aussi long que cela s’est produit entre le Federer de 2006 et 2017, sachant que le facteur physique n’est pas aussi important en faveur du premier, et que les améliorations mises en œuvre, internes et externes, ont joué en sa faveur, peut-être pourrions-nous établir oui, celui de 2015 est un Djokovic plus complet. En d’autres termes, le Djokovic 2015 pourrait être momentanément le feu de compétition du passé mais aussi la glace réfléchissante que le passage du temps, toujours pas limitatif avec son physique, lui a accordé.

Que pensez-vous? Le Djokovic de 2011 était-il meilleur ou celui de 2015?

.