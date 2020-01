La menace de la fumée des feux de brousse recule à l’approche de l’Open d’Australie, Roger Federer apaise ses inquiétudes

Les frettes d’un désarroi en masse à l’Open d’Australie 2020 ont provoqué un feu de brousse apocalyptique qui a tué 29 personnes et un demi-million d’animaux sauvages depuis septembre de l’année dernière, semblait reculer le samedi 18 janvier 2020, moins de 48 heures avant le L’Open d’Aussie 2020 devrait commencer, néanmoins, de nombreux joueurs ont exprimé des préoccupations stridentes, y compris le 13e tête de série Denis Shapovalov concernant la condition dans laquelle certains de leurs collègues ont été contraints de poursuivre leurs tours de qualification plus tôt cette semaine, cependant, Roger Federer, le La Suisse suisse, âgée de 38 ans, avait qualifié l’accident de bévue des organisateurs lors d’une conférence de presse samedi 18 janvier.

En plus de cela, comme un lundi (20 janvier) matin se termine alors qu’à 11 heures, heure locale, Melbourne Park décernera des honneurs à plusieurs légendes du tennis, dont le trio (Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer) aux côtés d’un une vague de jeunes canons féroces et pénétrants comme Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas aux côtés de Naomi Osaka et Petra Kvitova, finaliste d’Aus l’an dernier.

Open, l’EPA ou la Victoria Environment Protection Authority avait évalué samedi (18 janvier) matin la qualité de l’air de Melbourne comme «bonne» et «modérée» dans l’après-midi, ce qui a surpris beaucoup plus de 100 feux de brousse brûlaient encore les côtes de l’est de l’Australie. .

Pendant ce temps, les tempêtes ravageuses sur les côtes de l’est de l’Australie aux côtés de fortes pluies ont commencé à balayer les revêtements épais de fumée, tout en s’adressant au mécontentement des joueurs sur la question de la qualité de l’air, le 20 fois champion du Grand Chelem, Roger Federer, un joueur Un membre du conseil, a été cité en disant plus tôt samedi 18 janvier que le principal problème au début de la semaine avait été un manque de communication entre les joueurs et les organisateurs.