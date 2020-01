La mentalité de Novak Djokovic est d’avoir la plupart des titres du Grand Chelem

L’entraîneur Marian Vajda ne sait pas combien de temps Novak Djokovic peut jouer au niveau qu’il joue maintenant, mais souligne que le Serbe fait tout ce qu’il faut pour être en mesure de gagner des tournois du Grand Chelem et d’avoir une longue carrière.

Djokovic, classé n ° 2 mondial, vise à avoir une nouvelle saison solide après avoir remporté deux titres du Grand Chelem l’année dernière. Le Serbe de 32 ans est à trois victoires de défendre son titre à l’Open d’Australie et de remporter une 17e gloire principale du Grand Chelem.

Avec 16 titres du Grand Chelem capturés, Djokovic est le troisième joueur sur la liste des records du titre du Grand Chelem puisque Roger Federer a 20 titres et Rafael Nadal en possède 19. L’entraîneur Vajda a souligné que l’ancien objectif n ° 1 mondial de Djokovic était de devenir un Grand Chelem record champion.

“Cela dépend. Il va être difficile de garder le même niveau de motivation si disons que Federer ou Nadal prennent leur retraite, et par cela je ne veux pas dire qu’il joue à cause d’eux – au contraire, je tiens à souligner que le plus grand parce que Novak aime vraiment le tennis.

En ce moment, il est dans le bon état d’esprit, inspiré pour utiliser son potentiel au maximum et son état d’esprit est d’avoir le plus de titres du Grand Chelem. Il travaille dur pour y parvenir et je ne fixerais aucune limite, car au tennis, c’est impossible à prévoir.

S’il se sent bien et reste en bonne santé, qui sait… Pour le moment, je peux dire qu’il est sur la bonne voie “, a déclaré Vajda exclusivement à Sasa Ozmo de Sport Klub à Melbourne.