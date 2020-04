La MercedesCup à Stuttgart n’aura pas lieu en 2020

Deu à un coronavirus, la caravane ATP sautera Stuttgart pour la première fois depuis 1977, sans événement ATP 250 sur gazon en juin. Stuttgart a une très longue tradition de tennis, la première édition ayant eu lieu en 1898 et faisant partie de l’ATP Tour 80 ans plus tard.

Mercedes -Benz est devenu le sponsor en 1979 et ce fut un excellent tournoi sur terre battue avec Vitas Gerulaitis, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Andre Agassi, Goran Ivanisevic, Michael Stich, Thomas Muster, Alex Corretja, Gustavo Kuerten, Rafael Nadal, David Ferrer , Juan Martin del Potro et Juan Carlos Ferrero sur la liste des champions.

En 2015, l’événement est passé de juillet à juin et de l’argile à l’herbe, rejoignant une balançoire exclusive et courte en herbe et ayant Rafael Nadal comme premier champion sur la surface verte. Dominic Thiem et Lucas Pouille ont suivi les pas de l’Espagnol au cours des deux saisons suivantes et Roger Federer a ajouté le 18e titre ATP sur gazon à son décompte il y a un an, battant Milos Raonic en finale.

L’année dernière, Matteo Berrettini a pris d’assaut tous ses rivaux pour soulever le trophée, restant champion en titre jusqu’en 2021, la nouvelle édition se déroulant du 5 au 13 juin de l’année prochaine. La pandémie de coronavirus a suspendu le tennis début mars, annulant tous les tournois au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet mais probablement pour beaucoup plus longtemps, de nombreux événements essayant de trouver la place dans le calendrier en septembre ou octobre, avec les deux joueurs et les fans espérant voir au moins une certaine action cette saison.

“Compte tenu de l’évolution de la crise COVID-19 en cours et des mesures et restrictions associées à la pandémie, il est douloureux que la MercedesCup ne puisse pas se dérouler comme prévu en juin, mais la santé et la sécurité de chacun est une priorité absolue”, a déclaré le tournoi. Le directeur Edwin Weindorfer a déclaré jeudi dans un communiqué de presse.