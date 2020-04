La méthode de Bianca Andreescu pour passer l’internement

Les jours de cette longue détention continuent de passer et, honnêtement, les heures sont de plus en plus lourdes. Cela se ressent également chez les joueurs de tennis professionnels, bien que chacun cherche sa stratégie pour que les jours deviennent plus supportables. Bianca Andreescu Elle faisait partie de ceux qui semblaient mieux la prendre, elle avait même osé prendre la guitare et composer quelques chansons, mais même un esprit actif comme le sien a fini par céder légèrement à l’annonceur. Dans une conversation avec des camarades de classe Chaîne de tennis, la Canadienne commente les dernières nouvelles de ses activités.

«Ce n’est certainement pas facile. J’essaie de rester aussi motivé que possible. Fondamentalement, ce que je fais, c’est imaginer comment l’avenir peut être, comment je veux que certains moments viennent. J’essaie de retrouver le sentiment que j’avais en soulevant le titre de l’US Open, Je veux le ressentir à nouveau à l’avenir, même si je sais que c’est un défi très difficile », avoue le joueur de 19 ans, l’une des grandes absences du dernier Open d’Australie en raison de blessures.

«Je fais cela depuis longtemps, donc cela a été d’une grande aide pendant ces jours de quarantaine. Puisqu’il n’y a aucun moyen de frapper des balles, Je me visualisais frapper et concourir à nouveau, imaginait simplement que cela m’aide déjà à croire que tout cela va bientôt se terminer », poursuit l’Ontario, la grande révélation du circuit féminin de la saison 2019.

Cependant, cet US Open n’était que la conséquence d’un travail qui fonctionnait très bien depuis longtemps. Un travail qui a commencé à récolter les fruits en janvier de l’année dernière, où elle était deuxième en dehors du top 150 du classement. “Ce qui m’a vraiment donné un coup de fouet incroyable, c’est Auckland, dans laquelle j’ai vaincu des joueurs très importants comme Venus Williams ou Caroline Wozniacki. Je pense que cette semaine a été celle qui m’a vraiment permis de faire très bien tout au long de 2019 », a-t-il souligné.

Il y a quelques jours, Bianca était de retour dans les nouvelles après quelques mots Andy Roddick lui est dédié à l’antenne. L’Américain, toujours courageux dans ses propos, compare son style de jeu à celui d’un combat de rue, soulignant sa ruse et sa capacité à échapper aux moments difficiles. «Andy a un point de vue sur chaque émotion, on ne sait jamais ce que l’on va obtenir. Je pense que ce genre de combat de rue “est ce qui me fait être moi-même, donc je vais continuer sur cette voie”, a déclaré l’actuel numéro 6 mondial, en clin d’œil aux mots de l’Américain.

