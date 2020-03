Eugénie Bouchard est devenue une véritable reine des médias sociaux grâce à ses messages drôles et ses tweets, bien plus que pour ses succès sur le court. L’ancien monde non. 5, finaliste à Wimbledon 2014, a tweeté un post sur la quarantaine auquel beaucoup sont désormais confrontés: “Ne se plaindrait pas, mais j’ai l’impression que la quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami”, a-t-elle écrit, avec ses followers qui ont commenté et retweeté le Publier.

Bouchard, après une excellente période de deux ans en 2014 et en 2015, a connu un effondrement psycho-physique dont elle ne pouvait plus exprimer son meilleur tennis. En 2019, elle est revenue dans le Top 100 pendant quelques semaines, mais actuellement, elle est clairement parmi les 100 meilleures du classement WTA.

Bouchard a été la première Canadienne de l’histoire à atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem, un record alors égalé et amélioré par sa compatriote Bianca Andreescu l’année dernière, lorsqu’elle a remporté l’US Open 2019 contre Serena Williams.

Pendant ces jours de quarantaine en raison de la propagation de Covid-19, Genie publie sur Twitter des articles sur la pandémie et sa quarantaine. Il y a quelques heures à peine, elle a écrit: “Oui, je continue de m’entraîner – heureusement, nous avons un gymnase privé.

Très peu de gens là-bas “, et aussi” Merde tellement de gens sur twitter J’adore ça, j’ai l’impression que vous êtes tous ma famille “Dans son dernier post, elle a dit:” Auto-isolement! Faisons-le tous #TogetherApart “En bref, un journal de quarantaine qui amusera sûrement ses fans et ses followers.

ne se plaint pas, mais j’ai l’impression que la mise en quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami – Génie Bouchard (@geniebouchard) 18 mars 2020