La mode durable est là pour rester

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, affirme que la mode durable est l’une des nouvelles tendances de la mode qui ne se démoderait jamais. Williams était un juge célèbre sur Project Runway, rejoignant les juges de Project Runway Brandon Maxwell, Nina Garcia, Elaine Welteroth, le mentor Christian Siriano et l’hôte Karlie Kloss, pour le dernier défilé de la série pendant la Fashion Week de New York.

Dans l’épisode, chacun des finalistes a présenté ses propres collections. L’une des créatrices a basé sa collection sur la mode durable, et Williams a pensé que ce sera une tendance qui ne se démodera jamais. Serena a commenté: “Je pense que ça doit rester.

Nous devons en quelque sorte trouver comment vivre sur cette planète et ne pas la détruire, et cela me parle vraiment personnellement. Il doit également être intégré au design, car la mode est une grande partie de beaucoup de mauvaises choses qui se produisent et c’est juste la vérité honnête, alors il s’agit de savoir comment créer ces collections qui sont plus durables et qui subissent moins de pression. ce que nous faisons ».

Serena a récemment présenté sa propre collection de mode à la Fashion Week de New York – qui était sa deuxième collection de mode et est également basée sur des lignes similaires.