La montée subite de Karolina Pliskova se poursuit; Muguruza gagne

Les courses de Karolina Pliskova et Garbine Muguruza se poursuivent Deuxième graine Karolina Pliskova a été lent à engager des poursuites contre Laura Siegemund dans leur match de huitièmes de finale. Cependant, même si l’Allemand a perdu son élan à mi-chemin dans le premier set, Pliskova en a profité pour remporter une victoire 6-3, 6-3 au final en 86 minutes.

Pliskova a remporté un total de 69 points dans le match, dont 22 gagnants et 24 sous la forme d’erreurs directes de Siegemund. L’une des clés de la victoire de Pliskova a été son large service. La demi-finaliste de 2019 l’a utilisée comme une arme de choix puissante pour non seulement extraire les erreurs de retour de son adversaire, mais aussi pour enregistrer un point de rupture, dans son avant-dernier match de service du deuxième set.

La joueuse de 27 ans a maintenant une fiche de 6-0 cette année, avec un titre – au Brisbane International – à son actif. Elle attend le vainqueur de Anastasia Pavlyuchenkova et Taylor Townsend au troisième tour. Garbine Muguruza Survécu Ajla Tomljanovic jeudi, en deuxième ronde, pour réserver une place en huitièmes de finale à l’Open d’Australie.

Ouvrant la séance de jour à la Rod Laver Arena, l’Espagnol a gagné 6-3, 3-6, 6-3 en deux heures et 21 minutes. Toutes les statistiques de Muguruza pour le match étaient impressionnantes. Cependant, le quart de finaliste de 2017 était particulièrement grand au filet, remportant 24 des 28 points nets joués.

En comparaison, Tomljanovic qui est venu au filet 13 fois, a remporté huit de ces points. Muguruza a terminé le match avec 34 vainqueurs contre les 24 australiens et n’a eu que deux erreurs non forcées de plus que son adversaire – 39 à 37.

Puisque Conchita Martinez Re-rejoint l’équipe d’entraîneurs de Muguruza à la fin de la saison 2019, Muguruza regorge de confiance. Cependant, la joueuse de 26 ans a vu après sa victoire que son succès dans la saison dépendrait non seulement de la présence de son entraîneur à ses côtés, mais aussi d’un travail acharné.

Le monde non. 32 attend la cinquième graine Elina Svitolina ou Lauren Davis dans le prochain match. Parmi les autres résultats de la journée, la sixième graine Belinda Bencic surmonté une bataille d’incohérence contre Jelena Ostapenko pour atteindre le prochain tour.

Le Suisse n ° 1 a gagné 7-5, 7-5 en une heure et 41 minutes. Bencic jouera soit Sara Sorribes Tormo ou la 28e graine Anett Kontaveit au troisième tour. Dix-neuvième graine Donna Vekic qui, après sa victoire au premier tour contre Maria Sharapova, avait déclaré qu’elle voulait aller au-delà du deuxième tour à Melbourne Park a répondu à ses attentes.

Le Croate a gagné contre Alize Cornet 6-4, 6-2 pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie pour la première fois en huit matches. Le gagnant du match entre Iga Swiatek et Carla Suarez Navarro sera le prochain adversaire de Vekic.

Cici BellisLe retour haussier de la Tour s’est poursuivi alors qu’elle bouleversait la 20e tête de série Karolina Muchova dans leur affrontement en huitièmes de finale. L’Américain a remporté les sets 6-4, 6-4. Zarina Diyas, quant à lui, a fait un retour contre Anna Blinkova pour gagner leur match de deuxième tour 4-6, 6-3, 6-4.

Dix-septième tête de série et champion 2016 Angelique Kerber vaincu le joker australien Patricia Hon 6-3, 6-2 pour atteindre également le troisième tour. Neuvième graine Kiki Bertens a dépassé le collègue australien de Hon et le détenteur du joker, Arina Rodionova 6-2, 7-5 en une heure et 26 minutes.

