La nourriture que Rafael Nadal n’aime pas est un incontournable du menu du petit-déjeuner de Simona Halep

Si vous ne le saviez pas, Rafael Nadal utilise souvent la cuisine comme une habitude relaxante même pendant les tournois du Grand Chelem, mais il a ses propres particularités quand il s’agit de choisir les ingrédients pour ses créations culinaires. Ce qui est curieux, c’est que la nourriture qui se trouve en haut de la «liste noire» de l’Espagnol constitue la combinaison de petit-déjeuner préférée de Simona Halep.

Après que Simona Halep a battu Anett Kontaveit dans les quarts de finale de l’Open d’Australie d’une manière impeccable, elle a été accueillie à la conférence d’après-match par un journaliste impatient, qui lui a demandé ce qu’elle mangeait pour le petit déjeuner. “Pourquoi? J’ai vraiment bien joué, non? J’ai deux semaines à manger la même chose, du jambon et du fromage ».

Simona répondit avec un sourire satisfait. Selon la déclaration de Halep, le jambon et le fromage sont clairement parmi ses ingrédients préférés pour commencer la journée. Après tout, elle les dévore depuis le début de l’Open d’Australie.

Le jambon et le fromage sont deux des ingrédients les plus utilisés au monde, donc très peu de gens peuvent dire qu’ils ne les aiment pas. Cependant, le «chef» Rafael Nadal fait partie des exceptions. Dans son livre, intitulé «Rafa», sa mère – Ana Maria Parera – a déclaré à John Carlin, co-auteur du livre, que Nadal n’aime pas le jambon, les tomates et le fromage.

“C’est un peu particulier”, a déclaré la mère de Nadal à Carlin. Dépassant les habitudes de cuisine inhabituelles, Rafael a expliqué pourquoi il aime cuisiner. «Je l’apprécie et ma famille pense que c’est bon pour moi. Quelque chose d’autre pour aider à calmer mon esprit. Cette nuit-là, j’ai grillé du poisson et servi des pâtes aux crevettes ». Rafael Nadal a noté.