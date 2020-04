La nouvelle chaîne de télévision en ligne du RFET a démarré avec succès

Image reproduite avec l’aimable autorisation de TV Stream

Le dimanche 12 avril est déjà une autre date pour l’histoire du tennis en Espagne, car c’est le jour où la chaîne de télévision en ligne RFETV, de la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) a commencé sa diffusion.

Une première émission, diffusée sur YouTube entre 19 h 00 et 20 h 05, qui a duré un peu plus de 60 minutes et a été diffusée, en tant que protagoniste principale, l’olympienne de Gran Canaria Carla Suárez (numéro 6 au monde il y a quatre ans) ).

Présentée et animée par le journaliste Julio Nieto, Carla a également partagé l’écran avec trois jeunes exceptionnels de l’académie espagnole de tennis, tels que Ariana Geerlings de Grenade, María Castaño de Valence et Neus Torner de Catalogne.

Les trois joueurs se sont entretenus et ont interrogé Suárez en direct, auprès duquel ils ont obtenu des avis et des conseils intéressants. En outre, parmi les participants ayant des questions externes, le squelette olympien Ander Mirambell et le chanteur et compositeur Pablo López, fan de tennis, se sont démarqués.

Ce premier programme RFETV, qui peut être vu sur la chaîne YouTube de RFET elle-même, a été salué pour sa réalisation et sa production optimales, exécutées par le producteur accrédité TV Stream.

Les fans ont eu l’occasion, les jours précédents, d’envoyer des commentaires et des questions à Carla par courrier [email protected], et pendant qu’il était diffusé en direct, ils pouvaient également le faire via le hashtag #HablaConCarla.

Le RFET prévoit, dans le cadre de la campagne #TenisEnCasa Pendant les temps d’arrêt dans la pratique du tennis par Covid-19, diffusaient des programmes avec un large éventail de contenus, avec des interviews, des colloques et des sessions de formation destinés à tous les groupes: joueurs, entraîneurs, parents, arbitres et fans.

La programmation RFETV sera annoncée à l’avance par l’institution elle-même via ses canaux officiels, et toutes les émissions pourront être suivies différées sur la chaîne YouTube RFET.