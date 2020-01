“La nouvelle génération est proche de remporter un Grand Chelem”

Le joueur de tennis serbe et actuel champion Novak Djokovic (2) a déclaré lors de la conférence de presse avant le championnat que la nouvelle génération est très proche d’obtenir un Grand Chelem, en particulier des joueurs tels que le russe Daniil Medvedev ou le grec Stefanos Tsitsipas.

19/01/2020 à 11:16

«Medvedev s’est bien battu avec Rafa lors du dernier US Open. Tsitsipas a joué en demi-finale l’an dernier. Thiem a déjà disputé deux finales à Roland Garros. Ils sont littéralement à deux doigts d’obtenir un Grand Chelem, a précisé le Serbe, qui fera ses débuts ce lundi contre l’Allemand Jan-Lennard Struff.

Le champion d’Australie en sept éditions a également révélé le secret du maintien d’une ligne aussi réussie après son 30e anniversaire et a commenté que Roger Federer (3) de Suisse, Rafael Nadal d’Espagne (1) et lui-même ont trouvé un équilibre entre leur vie privée et professionnelle sans perdre la motivation pour le tennis.

«Roger et Rafa ont également commenté cela, l’âge n’est qu’un chiffre. Ce n’est pas seulement un cliché, mais c’est quelque chose que je pense vraiment que nous avons tous les trois en commun. C’est vraiment la manière dont nous concentrons notre carrière et notre quotidien au quotidien, a qualifié le joueur de tennis de Belgrade, qui pourrait ajouter son dix-septième titre “majeur” dans cette nouvelle édition.

Djokovic a de nouveau regretté les conséquences fatales des incendies en Australie et espéré que «tout le monde fait tout son possible pour comprendre ce que certaines personnes traversent, comme les animaux et l’écosystème lui-même, afin d’aider autant que possible & rdquor ;.

«Ce qui s’est passé l’autre soir au Rod Laver était vraiment spécial. Je pense que c’était la meilleure exposition à laquelle j’ai participé, nous avons pu générer cinq millions de dollars australiens destinés à la réparation des dommages & rdquor ;, a ajouté le joueur de tennis serbe à propos de l’événement caritatif organisé mercredi dernier sous le nom de ‘AO: Rally for Relief’ .

L’actuel champion de Melbourne Park a également admis que sa préparation pour le premier primaire de l’année a été atypique par rapport aux saisons précédentes.

«Oui, c’est vrai que je n’avais pas eu deux semaines intenses avant l’Open d’Australie. C’est pourquoi j’ai dû ajuster mes séances d’entraînement et baisser un peu le niveau pour obtenir le premier match avec le rythme parfait, a conclu Djokovic, qui a été proclamé champion de l’ATP Cup avec la Serbie il y a deux semaines.

