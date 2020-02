“La nouvelle m’a choqué” – Daniil Medvedev sur la chirurgie de Roger Federer

L’annonce de la chirurgie du genou de Roger Federer est venue de nulle part, surprenant la plupart d’entre nous par surprise. Cela inclut Daniil Medvedev, le n ° 5 mondial. Le Russe bénéficiera désormais de l’absence de Federer.

Daniil Medvedev a été une révélation la saison dernière. Il a remporté quatre titres, dont les Masters de Shanghai et les Masters de Cincinnati. Après avoir débuté la saison en dehors du Top 15, Daniil a terminé l’année au n ° 5 mondial.

Après un début de saison mitigé (qui comprenait toujours une victoire sur Novak Djokovic), Medvedev a repris vie après Wimbledon. «Entré vivant» ne le couvre guère pour être honnête. Il s’est rendu en finale de chacun des six événements qu’il a disputés après Wimbledon.

Ces six événements comprenaient l’US Open 2019, les Masters de Montréal, les Masters de Cincinnati et les Masters de Shanghai. Dont les deux derniers, il a gagné. “Brûlé plus brillant que le soleil” est plus approprié que simplement “pris vie”.

Daniil Medvedev

Un saut surprise pour Daniil Medvedev

Medvedev est entré dans cette saison avec une tonne de croyances. Mais il est sûr d’être déçu de son début de saison. Il visait sûrement une course plus profonde à l’Open d’Australie que les huitièmes de finale, où il a perdu contre Stan Wawrinka en 5 sets serrés. Depuis lors, il a joué à l’Open de Rotterdam, sortant au tout premier tour.

Roger Federer est absent du Tour pendant un certain temps après sa récente opération au genou. Cela modifie le tableau d’ensemble de Medvedev dans les événements suivants. Dominic Thiem ira de l’avant et reprendra le tête de série n ° 3, ce qui signifie que Daniil se hisse au rang de n ° 4.

Alors qu’une seule augmentation de la commande peut ne pas sembler être un gros problème, entrer dans les 4 premières places change les choses. Les quatre premières graines tirent le plus d’avantages du tirage au sort, dans un monde idéal au moins. Une course légèrement plus facile en profondeur dans un événement pourrait faire toute la différence pour Medvedev.

Mais Daniil Medvedev n’a que de bonnes pensées pour Roger.

«C’est un peu triste pour lui dans le sens où il rate des tournois alors qu’il joue toujours bien. Je suis sûr qu’il va bien revenir lors de la saison sur gazon. “

Il le fera sans doute, mais jusque-là, Medvedev peut saisir cette opportunité et aller de l’avant.