La pause tennis est une grande pause pour Roger Federer

Devenir un grand joueur de tennis de tous les temps demande de l’habileté et du talent, mais il faut aussi un peu de chance, et la pause de tennis actuelle est une grande pause pour Roger Federer.

La dernière fois que nous avons vu Federer, il n’avait pas l’air si bien. Entravé par une blessure à l’aine, Novak Djokovic l’a renversé en demi-finale de l’Open d’Australie. Le match avant cela, le n ° 100 mondial Tennys Sandgren a détenu sept balles de match contre lui. Deux matches avant cela, le compagnon John Millman était à deux points de le faire sortir du tournoi en huitièmes de finale. Mais ça empire; Federer a annoncé qu’il avait besoin d’une opération au genou fin février et qu’il ne jouerait plus avant la saison sur gazon. Un journal suisse a exprimé ce que la plupart d’entre nous pensaient déjà: cela pourrait-il être le début de la fin pour le numéro 3 mondial?

Puis vint la pandémie de coronavirus Covid-19, et le monde du tennis s’arrêta avec le reste des sports professionnels. Soyons clairs: aucun joueur professionnel dans aucun sport ne voulait une saison tronquée, même un joueur blessé. Et Federer a été en première ligne en termes d’aide financière dans le monde entier, faisant don de plus d’un million de dollars pour aider ses compatriotes suisses «les plus vulnérables» à travers la crise des coronavirus.

Mais soyons honnêtes: le hiatus en athlétisme professionnel affecte les joueurs de tous les sports majeurs de manière significative; certains bons, certains mauvais. Et aucun fan de tennis ne peut vraiment nier que Roger Federer est l’un des chanceux. Une période de guérison sans stress, le gel des points ATP, le bouton de réinitialisation du tennis au cours de l’été – et peut-être une pause prolongée – tout cela représente une grande pause pour Roger Federer.

Pause de guérison sans stress

Ce n’est pas la première fois que Roger Federer fait une pause dans le tennis. L’autre fois, c’était il y a trois ans; cinq mois après une opération au genou (son autre genou) et quelques mois après des problèmes de dos l’ont contraint à quitter l’Open de France. Voici ce qu’il a dit à propos de cette pause de six mois:

«Pour avoir eu cette mise à pied de six mois, rajeuni, rafraîchi… peut-être que mentalement j’avais besoin de ce repos plus que je ne le pensais. Peut-être que mon corps avait besoin de repos plus que je ne le pensais. J’ai essayé de voir la situation dans son ensemble, j’espère que ça va porter ses fruits. »

Federer est devenu pro en 1998; 22 ans de tournée ATP font des ravages. Prendre du temps loin des tribunaux pour guérir son corps et son esprit a payé des dividendes au cours des trois prochaines années. Après n’avoir remporté aucun tournoi en 2016, une première dans sa carrière, il est revenu pour remporter trois autres tournois du slam et un total de 11 titres.

Il a dit que la pause précédente était «très bénéfique pour l’avenir de ma carrière de tennis». Cette pause devrait également l’être, d’autant plus qu’il n’a pas à se soucier de la baisse de ses points avec le gel des points ATP actuel.

Gel des points ATP

La décision de Federer de se faire opérer a eu un prix: une baisse du classement. Fondamentalement, le système de classement du tennis est simple: les joueurs gagnent des points en fonction de leur performance dans un tournoi. Ensuite, ils doivent défendre ces points lors du tournoi de l’année suivante. Pour rester au top, eh bien, vous devez rester au top.

Et Federer était au sommet. Il était le champion en titre à Dubaï et Miami; atteint la finale à Indian Wells; fait les demi-finales à Roland Garros. Après les «0 pointeurs» pour avoir raté ces tournois, Federer était sur le point de perdre 2 680 de ses 6 630 points, ce qui l’aurait laissé à l’extrémité inférieure du Top 10.

Un autre aspect important du système de classement par points est le suivant: le classement par tournoi reflète directement le classement d’un joueur (la principale exception étant Wimbledon). Cela allait être un gros problème pour Federer. L’année dernière, il a remporté l’Open de Halle, ajoutant 500 points à son total de classement dans le processus. La perspective de gagner à nouveau Halle en tant que tête de série inférieure lors de son premier tournoi après une opération au genou aurait été un défi de taille. Pire, une mauvaise performance à Halle pourrait également affecter son ensemencement à Wimbledon.

Le gel des points a tout changé. Désormais, Federer aura l’une des quatre meilleures têtes de série à Halle, ainsi qu’une des meilleures têtes de série à Wimbledon, en raison du système d’ensemencement unique du tournoi. En tant que joueur qui est devenu une icône mondiale en partie en raison de sa capacité à profiter des opportunités de pause, cette tournure des événements a le potentiel de changer non seulement le cours de sa saison, mais aussi toute sa carrière.

Pause tennis équivaut à réinitialisation tennis

Le premier événement ATP500 après la suspension du tennis professionnel jusqu’au 7 juin est l’Open de Halle, qui coïncide avec le retour prévu de Federer au tennis. Maintenant, ce n’est plus seulement le retour de Federer au tennis; c’est essentiellement le retour de chaque joueur professionnel au tennis. Même les hommes jouant la semaine précédente dans l’un des deux événements ATP250 n’auront qu’une longueur d’avance d’une semaine.

Federer «a réellement apprécié» son congé il y a trois ans et est revenu plus fort grâce à lui. Mais la même chose pourrait ne pas être vraie pour tous les joueurs de la tournée. Au moins un écrivain a émis l’hypothèse que les meilleurs joueurs pourraient avoir plus à perdre psychologiquement que leurs homologues en difficulté classés parmi les 30, 50 ou même les 100 meilleurs. Nous savons que ce ne sera pas le cas pour Federer, qui a déclaré avoir profité autant de la rupture mentale que physique lors de sa dernière mise à pied.

Un défilement rapide à travers #TennisAtHome montre un point clair: la plupart des joueurs ne sont engagés dans aucun type d’entraînement sérieux ou de conditionnement physique – du moins pas encore – au lieu de choisir de passer leur temps avec des jeux avec des rouleaux de papier toilette ou un jeu de raquette de couperet . Certains passent du temps avec leur famille, ce qui est compréhensible. Cependant, il n’existe aucune mention flagrante du temps de formation sur le terrain. Je suppose que la plupart des joueurs pourraient réserver un terrain privé. La plupart des meilleurs joueurs en ont probablement un dans leur propre cour. Pourtant, les joueurs semblent rester loin des courts. Je pense que cela se fera en juin.

C’est une excellente nouvelle pour Federer. Encore une fois, tout le monde recommence, pas seulement lui. Il améliorera son jeu et travaillera sur son endurance au tournoi avec tous les autres joueurs de la tournée. Et toutes choses étant égales par ailleurs, cela pourrait bien faire de lui le favori pour remporter Halle et Wimbledon. Si cela se produit, ce sera la plus grande interruption de sa carrière.

Pause prolongée

Que se passe-t-il si Wimbledon est annulé? Une source en ligne rapporte que les responsables de Wimbledon devraient faire cette annonce mercredi, déclarant que les événements sur le terrain qui l’ont précédé ont déjà été annulés. Ce serait, bien sûr, une pause malheureuse pour Federer, qui a une chance légitime de remporter le célèbre tournoi du All England Club. Mais ce n’est pas aussi terrible que le prétend un journal américain, affirmant que “pour les amateurs de tennis, et en particulier pour tous ceux qui veulent voir Federer et Williams, ont encore une grande chance de gagner, le temps n’est pas de leur côté”.

Dans ce cas, le temps est du côté de Federer. En supposant que la saison de tennis reprenne en août, son premier tournoi prévu est le Cincinnati Masters, qui devrait commencer à la mi-août. Cela signifie une mise à pied de six mois pour Federer, et nous savons déjà à quel point il s’est rajeuni et rafraîchi après sa dernière période de mise à pied de six mois.

Ce temps supplémentaire pourrait l’aider à terminer 2020 en force, puis à le préparer pour une course solide en 2021. À 38 ans, Federer n’a plus de années dans sa carrière; mais, en tant que n ° 3 mondial, il lui reste au moins une bonne année. Le temps supplémentaire ne devrait que l’aider à en tirer le meilleur parti. Ce qui pourrait être considéré comme une mauvaise pause – l’annulation probable de Wimbledon – pourrait bien être la percée dont sa carrière a besoin au cours de ses années crépusculaires.

Breaks Mean Wins

Les joueurs de tennis gagnants profitent de leurs opportunités de pause tout au long d’un match. Les joueurs de tennis emblématiques profitent de leurs opportunités de pause tout au long de leur carrière. Federer n’a pas demandé cette pause – et personne n’aurait pu la prévoir – mais c’est l’un des facteurs qui ont fait de lui un grand joueur de tous les temps: la chance. Il obtient les rebonds; il frappe les coupe-lignes; et il attrape le plus de pauses. Et cette pause devrait contribuer grandement à cimenter son statut déjà légendaire.

Maintenant, il a juste besoin de garder le service, et si quelqu’un peut le faire, c’est Roger Federer.

