La performance du Big3 dans les balles de break

Nous pourrions exposer d’innombrables records et statistiques du circuit masculin pour endosser un jour de plus la supériorité de trois hommes – seront-ils vraiment de cette planète? – sur le reste des costumes. Nous parlons bien sûr de Roger Federer, Raphael Nadal et Novak Djokovic. Mieux connu sous le nom de Big3, ces trois légendes ont été chargées de placer certaines données sur la dernière étagère de l’étagère, c’est-à-dire inaccessibles pour leurs rivaux. Cette fois l’Infosys de ATP détaille ce qui se passe à chaque casser la balle apparaît dans une correspondance Le résultat ne peut être autre: là où d’autres échouent, ils les brodent, bien que chacun à sa manière.

Parlons d’abord points de rupture gagnés contre le premier service de ses adversaires. Compte tenu de tous les matchs disputés dans les quatre derniers parcours (2015-2019), ce qui attire l’attention de l’entrée est la proximité des trois sur la liste. La référence est Nadal avec 38’02% de succès, convertissant 576 balles de break en faveur des 1515 qui ont été présentées au cours de ces cinq saisons. Que si on ajoute tous les jeux. Si on ne reste qu’avec les matches qui se sont soldés par une victoire pour eux, Federer domine avec 39’27% de succès.

La logique et le style spécifique de chacun des membres du Big3 nous ont invités à penser que Rafa et Novak auraient une longueur d’avance sur Roger dans une statistique comme celle-ci, mais ce n’est pas le cas. Là où nous trouvons un écart important, il faut séparer les balles de casse dans les matchs qui se sont terminés en triomphe et ceux qui se sont terminés par la défaite. Par exemple, dans le cas des Suisses, l’écart atteint près de 16 points de différence. C’est-à-dire que quand ça va avec les balles de break, ça gagne beaucoup plus de parties que quand ça ne l’est pas. Cela peut sembler évident n’est pas tant si l’on regarde l’écart de l’espagnol, seulement 9 points. Autrement dit, Rafa a généralement plus de régularité dans ces balles et, par conséquent, le résultat final du match ne dépend pas tellement de la finesse de ces balles.

Si nous allons à deuxième service, les statistiques nous montrent le même ordre des facteurs, mais avec des enregistrements différents. Nadal est à nouveau le joueur Big3, celui qui a le taux de réussite le plus élevé à chaque fois qu’il fait face à une balle cassée avec un deuxième service de l’adversaire (58’35%). Cet équilibre, dans ce cas, varie considérablement dans les cas où le duel finit par gagner (60’55%) et ceux qui ne le font pas (40’91%). Allez, en regardant leurs chiffres avec des points de rupture dans le deuxième service du rival, nous pouvons avoir une idée de la façon dont le match se terminera. Djokovic, en deuxième position, affiche une efficacité de 57’93%, l’écart étant beaucoup plus faible dans les matchs gagnés (58’79%) que dans les rendements (47’37%). Federer est le plus faible avec 51’72% au total, étant également celui qui remarque le plus de matchs perdus (36’89%).

De petites données qui reflètent le fonctionnement des membres du Big3 et l’importance de profiter de ces balles de rupture que leur donne l’adversaire, en particulier avec un deuxième service. Étant le défi de les mesurer d’une difficulté maximale, les autres joueurs pourraient jeter un œil à ce type d’articles pour découvrir où le secret peut être pour les battre. Bien sûr, ils ont de quoi se mettre en piste devant ces légendes et ne secouent pas les jambes.

