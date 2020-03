La perte d’un calendrier régulier pourrait-elle entraver la formule gagnante de Rafael Nadal?

La pandémie de coronavirus a mis une clé dans la planification de la tournée de tennis professionnelle. Chaque joueur et membre de la communauté du tennis ressent les changements instables des dates et des lieux qui ne sont pas à leur avantage.

Mais lorsque vous êtes au sommet de la hiérarchie, il peut être difficile de gérer le flux. Rafael Nadal a également son académie de tennis à penser et en plus de rester actif avec les mouvements et la pratique pour sa propre participation au jeu, il a assuré les parents de la sécurité de leurs enfants dans son académie.

“Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien en ces temps compliqués …”, a-t-il ajouté aux familles dans une lettre ouverte. Mais la complication réside aussi dans le moment où Nadal jouera son prochain tournoi. Il était prêt, comme les autres joueurs, à démarrer un événement fin avril.

Le deuxième Grand Chelem, l’Open de France était toujours fin mai maintenant ce sera 4 mois plus tard en septembre? L’annulation d’Indian Wells a été le coup d’envoi de reprogrammations malheureuses et de jongler avec les dates et les lieux.

Nadal était là à Indian Wells et après quelques jours de pratique, il est parti pour sa ville natale de Majorque. C’est à partir de ce moment que les choses se sont estompées quant à ce qui allait suivre. Il y avait une certaine similitude cependant après qu’il avait remporté son titre de l’Open du Mexique, mais les lignes ont été franchies, les virus se sont propagés et Nadal essaie toujours de s’entraîner et de rester en forme.

L’Espagnol est connu pour être le meilleur sur terre battue, mais maintenant une partie des tournois en surface n’est peut-être qu’un souvenir, avec la reprogrammation, pourrait-il prétendre être excellent sur d’autres surfaces? L’Open de France sera par temps frais et cela devrait-il affecter Nadal? Beaucoup diraient «non», mais après tous les changements et jouer dans différents climats et surfaces, un camarade se révélerait-il gagner un titre au lieu de l’ancien «roi de l’argile»? Le confort de la routine est devenu incontrôlable maintenant que Nadal essaie désespérément de garder la tête et de se concentrer sur le maintien de la forme lorsque les autres essaient de faire de même.

Beaucoup cherchent à combler le vide du tennis en faisant quelque chose de satisfaction et de valeur monétaire. L’aspect physique pourrait bien être là pour l’Espagnol, mais son endurance mentale va-t-elle à nouveau frapper les tribunaux chaque fois que le moment sera venu? C’est sûrement une situation d’attente, que de nombreux joueurs, en particulier Nadal, peuvent être impatients de ressentir à nouveau les résultats.