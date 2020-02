La petite amie d’un joueur de tennis retrouvée morte

En Angleterre, les médias l’ont déjà appelée l’émission de télé-réalité maudite: la mort de la présentatrice Caroline Flack est le troisième deuil tragique de “Love Island” en moins de deux ans. Avant elle, deux anciens concurrents s’étaient déjà suicidés: en 2018, Sophie Gradon, et l’année dernière, Mike Thalassitis.

Leur mort a déclenché un débat chez eux sur l’éthique de la télé-réalité et le devoir des diffuseurs de prendre soin de leurs concurrents. Flack a été retrouvée morte dans son appartement d’East London le 15 février 2020, à l’âge de 40 ans. L’avocate de sa famille a confirmé qu’elle était décédée par suicide.

Un épisode des faits saillants de Love Island, qui devait être diffusé sur ITV2 le jour de sa mort, a été annulé par respect. Des hommages lui ont été rendus par des fans, d’anciens concurrents de Love Island et des célébrités. Flack a été fiancé au joueur de tennis anglais Lewis Burton, qui a atteint un classement en carrière de 172 (simple et double combinés) sur le circuit Juniors, atteint en juillet 2010.

Avec George Morgan, il a atteint la finale du double masculin à Wimbledon en 2010. “Mon cœur est brisé, nous avons eu quelque chose de si spécial. Je suis tellement perdu pour les mots que je souffre tellement Tu me manques tellement Je te connais me sentais en sécurité avec moi tu as toujours dit que je ne pense à rien d’autre quand je suis avec toi et je n’étais pas autorisé à être là cette fois j’ai continué à demander et à demander.

Je serai ta voix bébé Je te promets que je poserai toutes les questions que tu voulais et que j’obtiendrai toutes les réponses rien ne te ramènera mais j’essaierai de te rendre fier tous les jours. Je t’aime de tout mon cœur “- Burton a déclaré dans un post Instagram émotionnel.