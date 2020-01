La philanthropie lui donne un objectif quotidien, permet à Nick d’être lui-même. “

Christos Kyrgios, le frère de Nick Kyrgios, dit que la perception publique de la star du tennis australienne affecte les dons faits à sa fondation. La Fondation NK est dirigée par la famille Kyrgios – Christos, Nick et leur mère Norlaila.

S’adressant à The Age, Christos dit: “Malheureusement, la perception du public affecte les dons. Mais lentement et sûrement, le public commence à voir qui est vraiment Nick et quelles sont réellement ses intentions. Très peu de choses que fait Nick est égoïstement motivé, il y a toujours eu être une raison beaucoup plus grande que lui-même.

Je pense que la philanthropie lui a donné un objectif essentiel et quotidien. Je ne pense pas que cela l’ait changé. En fait, cela lui a permis d’être lui-même. “Christos dit que l’équipe de la fondation cherche un terrain à Melbourne pour construire une installation, qu’ils espèrent répartir à travers l’Australie, qui abritera des jeunes à risque, des courts de tennis, terrains de basket-ball et services médicaux et éducatifs.

“Nous avons [also] mettre en place des cliniques de coaching dans de nombreuses écoles [including in Dandenong North and Springvale] … nos entraîneurs ont enseigné à ces enfants les principes fondamentaux du tennis, les habiletés de base et leur ont montré à quel point notre sport peut être amusant.

Au cours de la dernière année, un encadrement gratuit a été dispensé à plus de 1 500 enfants, ce dont nous sommes extrêmement fiers et continuerons de bâtir. Nous voyons cela comme une excellente occasion de se connecter avec les enfants et d’identifier les enfants qui sont dans le besoin, et finalement nous permettre de leur fournir les autres formes de soutien dont ils ont besoin.

Pouvoir construire quelque chose avec lui et travailler quotidiennement sur sa vision me donne l’impression d’être à ses côtés. “Le joueur de 24 ans, dont le tweet à Tennis Australia sur la crise des feux de brousse, a donné le coup d’envoi à ce qui a tourné dans un effort massif de la part du monde entier du tennis pour lever des fonds pour la crise, dit: “Je ne me soucie pas du soutien pour être honnête, ce que disent les médias, je le fais parce que je m’en soucie vraiment.

Ce que vous les gars [the media] choisir de faire après c’est votre choix mais je le fais parce que je m’en soucie. Pour moi personnellement, ça a été une semaine émouvante [because of the bushfires]. L’Aus Open est au coin de la rue mais pour moi, ma concentration a été ailleurs.

[I’ll] continuer à aider où je peux avec les feux de brousse. Je ne pense pas à trop de résultats [at the Australian Open], Je veux aller là-bas et apporter une ambiance positive à tout ça et c’est tout. ”