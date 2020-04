La pire saison de Federer

Le coronavirus a paralysé le monde et a contraint de suspendre Wimbledon, le tournoi fétiche de Roger Federer. Un coup de plus pour le joueur de tennis suisse, qui ne connaît pas sa meilleure saison, qui a jusqu’à présent souffert d’obstacles.

04/04/2020

Agir à 19h15

CEST

SPORT.es

Tout a commencé quand le 20 février, Federer a annoncé qu’il allait subir une arthroscopie au genou droit. “Il me dérangeait depuis un certain temps”, a-t-il déclaré lors de l’annonce de l’opération, qui l’a fait descendre des pistes pendant près de quatre mois, juste au moment où le tour en herbe a commencé.

Son absence a eu un impact négatif sur le classement ATP, car a perdu le numéro trois face à Dominic Thiem, qui a été placé derrière Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Suspensions clés

Le premier était celui des Jeux olympiques de Tokyo, reporté à l’été 2021. L’Helvetian a raté les Jeux olympiques de 2016 en raison d’une blessure et avait déjà montré son désir de revenir à certains JJ. OO, un concours dans lequel vous avez déjà goûté les miels de la victoire. «J’ai été le porte-étendard de la Suisse à Athènes (2004) et Pékin (2008), et j’ai remporté une médaille d’or (en double de cette année 2008, avec Stan Wawrinka) et une médaille d’argent (Londres 2012). J’adorerais rejouer & rdquor ;.

Avec les nouvelles dates des Jeux (23 juillet et 8 août 2021), Federer Il aurait 40 ans précisément le dernier jour de l’événement olympique au cours duquel Il n’a pu participer qu’à une exception de la Fédération Internationale de Tennis, puisqu’il n’a pas disputé la Coupe Davis lors du dernier cycle olympique et aurait dû le faire au moins trois fois.

Embrayé Federer à Wimbledon pour reprendre le chemin de la victoire, mais l’événement anglais a également fini par être suspendu en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. “Je suis désolé. Je ne peux pas exprimer avec un if Gif ’ce que je ressens en ce moment avec cette news & rdquor ;, at-il écrit sur son compte Twitter après avoir entendu la nouvelle de la suspension de son tournoi préféré.

En plus de tout cela, sIl y a des doutes sur Federer, car le 8 août, il aura 39 ans dans une année où la Laver Cup, un tournoi géré par son entreprise, doit changer de date. Mauvaise année pour Roger.

.