Pour la deuxième journée consécutive, les pluies ont empêché de terminer les matchs prévus ATP 500 de Rio de Janeiro. Les précipitations sont revenues quand Cristian Garín il a presque caressé sa passe en finale avec un résultat de 6-4 et 4-4 contre Borna Coric. Dans l’autre match, Gianluca Mager dominé 7-6 et 3-3 hongrois Attila Balazs. Cet après-midi, le Biscaran chilien et italien a bouclé ces victoires, ce qui lui donnerait le ticket pour une finale qui se tiendrait en fin de journée.

