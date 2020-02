La pluie sauve (pour le moment) Dominic Thiem

Les choses n’allaient pas bien pour Dominic Thiem en quart de finale de Rio ATP 500, jusqu’à ce que la pluie fasse son apparition pour envoyer les joueurs dans les vestiaires. L’Autrichien a perdu le set et est tombé Gianluca Mager (7-6, 2-1), un héros qui devra terminer demain s’il veut être en demi-finale. Rappelez-vous que l’Autrichien, qui vient de souffrir lors de ses deux premiers tours, joue ici pour atteindre la troisième place mondiale.

D’autre part, Pedro Martínez Gardien et Attila Balazs ils n’ont pas non plus pu conclure leur engagement en quart de finale, où le tableau de bord souriait clairement au joueur de tennis de Valence (6-2, 2-2). Beaucoup de tissu encore pro coupé lors de ces deux rencontres qui reprendront cet après-midi.

.